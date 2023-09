U17-Bundesliga: Schalke setzt sich ab - Waltrop auch nach 810 Ligaminuten noch ohne Tor

Die U17 des FC Schalke hat in einem vorgezogenen Spiel die Tabellenführung ausgebaut. Der Gegner aus Waltrop kriegt offensiv weiter kein Bein auf den Boden.

Die U17 des FC Schalke 04 hat in der Junioren-Bundesliga West bisher Punkte gegen den VfL Bochum und den SC Paderborn gelassen.

Trotzdem führte die Elf von Trainer Thomas Bertels die Tabelle am Mittwoch an - mit einem Zähler vor Borussia Dortmund. Am Mittwoch stand schon das nächste Match auf dem Programm - es gab den nächsten Sieg für die Knappen - 4:0 hieß es nach 90 Minuten.

Nach dem 2:0-Sieg am Wochenende gegen Rot-Weiß Oberhausen ging es für die S04-Talente in einer vorgezogenen Begegnung zuhause gegen das Schlusslicht VfB Waltrop, das bisher erst einen Zähler holen konnte.

Zuvor betonte Bertels nach dem Erfolg gegen die Kleeblätter: „Wir haben gezeigt, dass wir die Qualität haben, immer wieder in die für den Gegner gefährlichen Räume reinzukommen. Vor dem Tor müssen wir trotzdem noch effektiver werden. Am Ende zählen für uns die drei Punkte, es war ein verdienter Sieg.”

Den gab es auch gegen Waltrop. Der Letzte wartete vor dem Schalke-Spiel immer noch auf das erste geschossene Tor. Und die S04-Talente ließen erst gar keine Zweifel daran aufkommen, wer die Partie bestimmen würde. Bereits nach sechs Minuten traf Luca Vozar zum 1:0. Ein Doppelpack von Kayhan Sayman (35., 36.) brachte die frühe Vorentscheidung.

Nach dem Wechsel ließ Schalke es ruhiger angehen. Doch ein Treffer sollte noch fallen. Alexander Ivankin traf in der 90. Minute zum 4:0-Endstand. Schalke damit nach neun Spielen bei 23 Punkten und einem Torverhältnis von 29:3. Und die Waltroper, für die die U17-Bundesliga scheinbar eine Etage zu hoch ist, warten auch nach 810 Minuten auf den erster Treffer in der Liga.

Weiter geht es für die U17 der Schalker am Samstag (30. September, 11 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. Waltrop versucht gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 1. Oktober, 11 Uhr) den ersten Sieg einzufahren und vor allem zunächst das erste Tor zu schießen.