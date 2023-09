U17-Bundesliga West: Schalke weiter Primus, RWE mit torreichem Remis, BVB souverän

Der 8. Spieltag der U17-Bundesliga West brachte einen Pflichtsieg von Tabellenführer FC Schalke, einen offenen Schlagabtausch bei Rot-Weiss Essen und viele Tore vom BVB.

Angeführt wird die Tabelle weiterhin vom FC Schalke 04. Der königsblaue Nachwuchs gewann sein Heimspiel unspektakulär gegen Aufsteiger Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0. In Halbzeit eins traf Taycan Etcibasi (18.), Blessing Mulweme (50.) erhöhte nach der Pause.

Ein rot-weißes Comeback verhinderte wohl auch die Unterzahl ab der 75. Minute. Es war die siebte Niederlage im achten Spiel für Oberhausen, gleichbedeutend mit dem vorletzten Tabellenplatz. Schlechter steht nur der VfB Waltrop da, der gegen den SC Paderborn mit 0:3 verlor.

Durch den Schalker Sieg bleibt Borussia Dortmunds U17 weiter nur die Verfolgerrolle. Bei Fortuna Düsseldorf gewann der BVB mit 5:0 und bleibt bei nur einem Punkt Rückstand in Lauerstellung. Richtig deutlich wurde es aber erst nach der Pause.

Die frühe Führung hatte Diego Dzonga (6.) per Foulelfmeter besorgt. In der Folge nahm der BVB den Gang raus. Erst in Halbzeit waren es wieder Dzonga (50.) mit seinem zwölften Saisontor, Nick Cherny (57.) sowie Ousmane Diallo (64.) und Len Wörsdörfer (71.), die das Ergebnis in standesgemäße Höhe schraubten.

Ein Tor mehr gab es bei Rot-Weiss Essen gegen Borussia Mönchengladbach zu sehen. Die Partie endete allerdings mit einer Punkteteilung - 3:3. Ein Sieger hätte sich im Mittelfeldduell der Tabelle etwas mehr Abstand zum Keller verschaffen, mit dem Unentschieden dürften aber beide Mannschaften leben können.

Can Güner (25.) erzielte die Halbzeit-Führung für die Gäste, die Antwort kam prompt nach Wiederanpfiff durch Nicolai Schulte-Kellinghaus (47.). Mats Preßler (56.) traf kurz darauf zum 2:1 für RWE, doch wieder Güner (62.) und Taavi Koukkumäki (65.) drehten die Partie abermals. Das letzte Worte hatte aber wieder Preßler (80.), der auf den 3:3-Endstand stellte.

Auch der MSV Duisburg kann sich über einen Punkt freuen. Bei Bayer Leverkusen holten die Nachwuchs-Zebras ein 1:1. Artem Stepanov (51.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, Noah Yilmaz (73.) den Ausgleich besorgt. Bayer bleibt dadurch weiter ohne Niederlage.

Seinen zweiten Sieg konnte der 1. FC Köln bei Arminia Bielefeld feiern. Einen Doppelpack von Kölns Luis Stapelmann (13., 22.) konterte Tanay Cosar (43., 45.) zwar noch kurz vor der Pause. Den umjubelten Siegtreffer erzielte aber Fynn Scherten (62.).

Spieler des Spiels für den VfL Bochum war Luis Pick. Er traf beim 3:1-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln doppelt. Colin Greis (32.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, doch Pick (45.) glich mit dem Halbzeitpfiff aus. In den zweiten 45 Minuten brachten Enis Mehmeti (55.) und wieder Pick (80.) den VfL auf die Siegerstraße.