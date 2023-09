A-Junioren Bundesliga: BVB behält weiße Weste, Schalke gewinnt durch Standards

In der A-Junioren Bundesliga West distanziert Borussia Dortmund die Konkurrenz. Verfolger 1. FC Köln verliert erstmals, Schalke gewinnt gegen Paderborn.

In der A-Junioren Bundesliga West steht der 5. Spieltag auf dem Programm. Fünf der sieben Partien standen bereits am Samstag an.

Tabellenführer Borussia Dortmund konnte seine weiße Weste behalten und im fünften Spiel den fünften Sieg einfahren. Bei Aufsteiger Arminia Bielefeld hatte der BVB so seine Mühe, behielt aber durch Treffer von Kjell Wätjen (45.) und Raul König (90.+4) die Oberhand. Auch eine Rote Karte gegen Bielefelds Adrian Nezir (64.) verhalf den Borussen zum Auswärtssieg.

Rivale Schalke 04 empfing die A-Junioren des SC Paderborn. Die Hausherren waren zu Beginn die klar bessere Mannschaft und belohnten sich in der ersten Hälfte durch zwei Standards: Zunächst verwandelte Max Grüger aus rund 20 Metern einen Freistoß direkt (13.), dann köpfte Niklas Barthel nach einer Ecke (20.) zum 2:0-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte konnten die Knappen ihre Führung verwalten, in einer zerfahrenen Halbzeit kam es allerdings nicht mehr zu vielen Gelegenheiten. So sicherten sich die Schalker das 2:0 und die drei Punkte, während Paderborn seit dem 1. Spieltag auf den zweiten Sieg der Saison wartet.

Währenddessen musste der 1. FC Köln seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Bei Bayer Leverkusen gaben die Kölner ein eigenes 1:0 in den letzten Minuten noch aus der Hand und verloren mit 1:2. Bayer übernimmt Tabellenplatz zwei von den Kölnern.

Auch Fortuna Düsseldorf konnte sich über einen Dreier freuen. Die Rheinländer feierten bei Viktoria Köln einen 3:2-Auswärtssieg. Später am Tag begann noch die Partie der zuvor punktlosen Wuppertaler SV und SC Verl.

Am Sonntag wird der 5. Spieltag dann komplettiert. Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Bochum um Trainer Heiko Butscher, der MSV Duisburg muss zur Alemannia nach Aachen.