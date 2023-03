U19: VfL Bochum macht Klassenerhalt nahezu perfekt - „Geht einem wirklich ans Herz“

Der U19 des VfL Bochum ist nach dem 4:3-Derbysieg gegen Rot-Weiss Essen der Klassenerhalt praktisch nicht mehr zu nehmen. VfL-Trainer Butscher zieht auch Positives aus dem Abstiegskampf.

Heiko Butscher, Trainer der U19 des VfL Bochum, atmete tief durch, nachdem seine Mannschaft am vorletzten Spieltag der A-Junioren-Bundesliga West Rot-Weiss Essen mit 4:3 besiegt hatte. „Ich musste nicht nur einmal tief durchatmen. Das war schon ein brutal wichtiger Sieg“, verriet Butscher.

Denn seine Mannschaft trennten vor diesem Duell lediglich zwei Zähler vom ersten Abstiegsplatz. Dementsprechend groß war der Druck für den VfL-Nachwuchs. „Wir mussten gewinnen und wollten auch gewinnen“, betonte Butscher, bei dem nach Abpfiff einiges an Anspannung abfiel: „Es waren wirklich sehr, sehr anstrengende Wochen und Monate. Wir haben wirklich alles reingelegt. Es geht einem ja auch wirklich ans Herz. Da fällt schon Ballast ab.“

Gegen die bereits als Absteiger feststehenden Essener lief auch bis rund 20 Minuten vor Schluss alles nach Plan. Die Butscher-Elf führte mit 4:1 und hatte die Partie im Griff. Doch dann setzte der RWE-Nachwuchs zur Aufholjagd an und machte es nochmal richtig spannend.

„Es waren eigentlich relativ klare Verhältnisse. Aber zwei Standardtore zu kassieren, das geht halt nicht. Du kannst so nicht verteidigen. Wir haben dann von außen nochmal alles versucht. Das hat man auch gehört, was eher untypisch für mich ist. Aber die Emotionen sind einfach komplett da gewesen“, erklärte Butscher, der zum Ende hin lautstark an der Seitenlinie agierte.

Rein rechnerisch kann der VfL zwar immer noch absteigen, dafür müssten aber viele sehr unwahrscheinliche Ereignisse zusammentreffen. Der Sieg gegen RWE dürfte daher die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt beschert haben.

Dass die Bochumer allerdings überhaupt so tief in den Abstiegskampf geraten waren, stellte auch Butscher und sein Team vor eine neue Herausforderung: „Dass wir so weit nach unten gerutscht sind, das sind die Jungs auch gar nicht so gewohnt. Diese Situation haben sie nicht oft. Dennoch bin ich insgesamt sehr zufrieden, wie die Mannschaft das angenommen hat, obwohl sie auch eine gewisse Anspannung und Nervosität hatte.“

Dem Abstiegskampf konnte Butscher allerdings auch für die Entwicklung seiner Mannschaft etwas Positives abgewinnen: „Der Erfahrungswert für die Jungs ist gut, wenn man auch mal weiter unten steht, die Lage prekär ist und man sich durchsetzen muss. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das nicht immer brauche. Das ist schon eine Anspannung.“