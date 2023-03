Der Titelkampf in der U19-Junioren Bundesliga West ist weiterhin offen. Alle drei Top-Teams feierten am Samstag Siege.

Weil die U19-Junioren Bundesliga West in dieser Saison nur in einer Einfachrunde ausgetragen wird, fand an diesem Samstag bereits der vorletzte Spieltag statt – und dieser hatte es in sich.

Mit Borussia Dortmund (gegen Borussia Mönchengladbach), dem 1. FC Köln (gegen Bayer Leverkusen) und Schalke 04 (gegen Rot-Weiß Oberhausen) waren drei Mannschaften zeitgleich im Einsatz, die noch um die beiden Endrundenplätze für die Teilnahme zur Deutschen Meisterschaft kämpfen.

So viel vorweg: Alle drei Mannschaften konnten gewinnen. Somit ist vor dem letzten Spieltag weiterhin alles offen (Dortmund 34, Köln 32, Schalke 31 Punkte).

RevierSport hat die Spiele der drei Spitzenteams zusammengefasst:

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 6:1 (2:1)

Es ging hin und her in der ersten Halbzeit. Zunächst waren die Fohlen die bessere Mannschaft, dann drehte der BVB allerdings auf und ging durch einen Doppelschlag von Julian Rijkhoff (30., Elfmeter) und Michel Simon Ludwig (36.) mit 2:0 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel verkürzte Mönchengladbach durch ein Strafstoßtor von Tony Reitz (41.).

Nach dem Pausentee erhöhte der BVB das Tempo und erzielte durch das 13. und 14. Saisontor von Rijkhoff (48., 75.) und den Treffern von Dimitrie Deumi Nappi (56.) und Vincenzo Onofrietti (88.) vier weitere Tore. Damit geht Dortmund als Tabellenführer in das letzte Spiel in Leverkusen und hat die Westdeutsche Meisterschaft in der eigenen Hand.

Tore: 1:0 Rijkhoff (30., Elfmeter), 2:0 Ludwig (36.), 2:1 Reitz (41., Elfmeter), 3:1 Rijkhoff (48.), 4:1 Nappi (56.), 5:1 Rijkhoff (75.), 6:1 Onofrietti (88.).

1. FC Köln – Bayer Leverkusen 2:1 (1:0)

Der Tabellenzweite 1. FC Köln hätte zur Halbzeitpause bereits mit 2:0 oder 3:0 führen können. Es war ein dominanter Auftritt des "Effzeh". Der slowenische U19-Nationalspieler Jaka Čuber Potočnik (22.) erzielte das einzige Tor im ersten Durchgang.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein komplett anderes Spiel. Zwar traf Potočnik (49.) zum 2:0, aber spätestens durch den Anschlusstreffer von Bayers Raoul Petak (53.) veränderte sich das Spiel und die Gäste machten mächtig Druck. Mit viel Kampf und dem nötigen Quäntchen Glück brachten die Hausherren den Sieg über die Distanz.

Wenn Köln die letzte Partie beim Tabellenletzten VfB Hilden gewinnt, dann ist Platz zwei definitiv gesichert. Bei einem Remis oder einer Niederlage müssen die Verantwortlichen auf einen Schalker Patzer hoffen.

Tore: 1:0 Potočnik (22.), 2:0 Potočnik (49.), 2:1 Petak (53.).

FC Schalke 04 – Rot-Weiß Oberhausen 3:0 (0:0)

RWO stemmte sich mit viel Leidenschaft gegen den großen Favoriten und hatte Glück, dass die jungen Knappen zweimal im ersten Durchgang am Aluminium scheiterten. Erst traf Emmanuel Gyamfi (7.) den Pfosten, ehe Torjäger Keke Topp (38.) mit einem Distanzschuss den Ball an der Latte nagelte.

Nur sieben Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit platzte bei Schalke der Knoten. Vitalie Becker brachte die Elf von Trainer-Urgestein Norbert Elgert mit einem direkten Freistoßtor verdient in Führung.

Oberhausen hatte dem Tabellendritten nichts mehr entgegenzusetzen. Semin Kojic (83.) sorgte in der Schlussphase für die endgültige Entscheidung, mit dem Schlusspfiff erzielte Philip Buczkowski noch das 3:0. Damit ist gewiss: RWO steigt aus der U19-Bundesliga ab.

Für Schalke ist die Ausgangslage klar: S04 muss in Mönchengladbach gewinnen und dann auf eine Niederlage von Dortmund oder einen Punktverlust von Köln hoffen. Bei einem Remis in Gladbach müsste Köln beim Schlusslicht Hilden verlieren.

Tore: 1:0 Becker (53.), 2:0 Kojic (83.), 3:0 Buczkowski (91.).