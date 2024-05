Est am Donnerstag wird der DFB-Kader für die Heim-EM 2024 offiziell bekanntgegeben. Doch auch heute lässt der Verband einige Namen bereits durchsickern.

Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe füllt sich der EM-Kader weiter. Nachdem am Morgen bereits erst deutschland-kroos-brueder-verkuenden-naechste-nominierung-zur-em-2024.html" target="_blank">Robert Andrich und anschließend auch Pascal Groß sowie Joshua Kimmich ihre Nominierung erhalten hatten, wurden im Verlauf des Tages bereits vier weitere Namen bekannt.

In der Abwehr durfte sich Antonio Rüdiger erwartungsgemäß über seine Nominierung freuen. Der bei Real Madrid gesetzte Innenverteidiger bildete unter Nagelsmann bislang mit Jonathan Tah das Duo im Abwehrzentrum und dürfte diese Rolle auch beim Turnier ab dem 14. Juni übernehmen. Verkünden durfte die Nominierung der Chef des Lieblings-Dönerladens von Rüdiger in Berlin. Zur Feier des Tages verschenkte der Besitzer 50 Döner an Schüler.

Ebenfalls in Berlin wurde die Nominierung von Kapitän Ilkay Gündogan entdeckt. Der Name des Barcelona-Profis tauchte auf Werbetafeln am Alexanderplatz auf. Darunter der Schriftzug: "Ilkay Gündogan für Deutschland". Beim Turnier wird der ehemalige Schalker, Bochumer und Dortmunder mutmaßlich wieder in das offensive Mittelfeld rücken.

Offensiv kamen mit Thomas Müller und Deniz Undav zwei weitere Namen dazu. Während Müller seine Nominierung mit einem Video auf seinem Instagram-Kanal einfach selbst übernahm, hatte der TVB Stuttgart die Ehre, den dritten Stuttgarter im DFB-Aufgebot zu verkünden.

Leno verletzt - Chance für Nübel?

Und es könnte noch ein weiterer Spieler des VfB dazukommen: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Bernd Leno (FC Fulham) das Turnier verletzungsbedingt verpassen. Sein Ersatz im vorläufigen Torwart-Quartett soll der ehemalige Schalker Alexander Nübel werden.

Der bislang bekannte EM-Kader im Überblick:

Tor: Manuel Neuer

Abwehr: Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich

Mittelfeld: Ilkay Gündogan, Robert Andrich, Pascal Groß, Aleksandar Pavlovic

Angriff: Kai Havertz, Chris Führich, Leroy Sané, Thomas Müller, Niclas Füllkrug, Deniz Undav

(Stand 15. Mai, 13.45 Uhr)