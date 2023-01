RWO-U19 droht Abstieg - Kaya: "Einzelschicksale interessieren nicht mehr"

Die A-Junioren von Rot Weiß Oberhausen stehen in der U19-Bundesliga mit elf Punkten aus elf Spielen auf dem 12. Tabellenplatz. Der Abstieg droht.

Vier Spiele bleiben der U19 von Rot-Weiß Oberhausen. Es müssen Siege her, um mindestens einen Tabellenplatz gutzumachen und sich so vor dem drohenden Abstieg zu bewahren. Keine einfache Aufgabe – besonders, da es zum Start der Rückrunde gegen die Junioren-Mannschaften von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 geht. RS hat bei Trainer Markus Kaya nachgefragt.

Kaya über …

… die ersten elf Spiele: „Positiv ist erstmal, dass wir gut gegen den Ball arbeiten und, abgesehen von zwei Spielen, recht wenig Tore zugelassen haben. Dazu kommt, dass wir eine gute Auswärtsbilanz haben. Dafür sind wir zu Hause eine Katastrophe, was mir gar nicht gefällt. Hätten wir in den bisherigen Heimspielen drei bis vier Punkte mehr geholt, könnte man fast von einer Top-Hinrunde sprechen. Weiter ist zu beklagen, dass wir besonders offensiv als gesamte Mannschaft nicht konsequent genug agieren und einfach zu wenig Treffer markieren.“

… personelle Veränderungen: „Klar sind wir immer im Austausch mit Spielern, aber letztendlich müssten Neuverpflichtungen sofort neue Qualität in die Mannschaft bringen. Bei uns ist das momentan eben schwierig. Gründe dafür sind, dass es erstens so ist, dass die finanziellen Mittel zurzeit nicht gegeben sind und man zweitens nicht mal eben so die Qualität bekommt, die wir benötigen. Wir werden trotzdem versuchen, mit ein bis zwei Neuzugängen irgendwie nachzulegen, sind uns aber bewusst, dass wir im Angriff nicht das bekommen werden, was die ersehnte Schnelligkeit in die Mannschaft bringen wird. Realistisch ist das einfach nicht machbar.“

… die Ziele für die restliche Saison: „Erstmal haben wir jetzt Top-Mannschaften vor der Brust. Besonders gegen Dortmund und Schalke müssen wir 120 Prozent geben und den Gegner so bearbeiten, dass sie merken, dass es auch gegen uns schwierig werden kann. Dass wir dazu in der Lage sind, haben wir gegen Köln bereits unter Beweis gestellt. Es geht jetzt darum, noch sechs oder sieben Punkte zu holen. Der Klassenerhalt ist unser klares Ziel!“

… die Vorbereitung: „Einzelschicksale interessieren nicht mehr. Ich habe der Mannschaft ganz klar gesagt, dass diejenigen, die nicht performen, auch keine Spielzeit in der Vorbereitung erhalten werden. Die Spieler, die in den Trainingseinheiten nichts gezeigt haben, werden auch nicht für den Kader benannt werden. Es geht für mich in der Vorbereitung darum, zu sehen, auf wen ich mich verlassen kann. Nur so kann der Klassenerhalt besiegelt werden.“