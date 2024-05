Er hat es bis in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund geschafft. Den Sprung nach ganz oben greift Lion Semic erstmal nicht an - er wechselt innerhalb der 3. Liga.

Der VfL Osnabrück rüstet sich für die kommende Drittliga-Spielzeit. Denn wie die Niedersachsen mitteilten, kommt Rechtsverteidiger Lion Semic von Borussia Dortmund II an die Bremer Brücke.

"Nach insgesamt sieben Jahren beim BVB freue ich mich nun auf eine spannende Aufgabe und ein neues Umfeld, in dem ich mich neu beweisen muss. Ich möchte mich in der Vorbereitung schnell im Klub und ins Team einfinden, sodass ich mich bestmöglich einbringen kann, damit wir eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga spielen können", kommentierte Semic seinen Schritt zum Zweitliga-Absteiger.

Der 20-Jährige wechselte 2017 in das Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund und durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften bis zum Seniorenbereich. In der Saison 2021/22 feierte er mit der U19 die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft.

Beim 6:1-Erfolg der BVB-Profis gegen den VfL Wolfsburg debütierte er in der gleichen Saison an der Seite von Profis Erling Haaland und Jude Bellingham im Oberhaus. Im abgelaufenen Spieljahr kam Semic auf 17 Einsätze für die Zweitvertretung der Gelb-Schwarzen in der 3. Liga, dabei erzielte er als Außenverteidiger einen Treffer beim 5:2-Erfolg gegen den SC Verl.

"Lion Semic ist ein junger, dynamischer und offensiv ausgerichteter Außenverteidiger. Unter anderem mit seiner gesunden Aggressivität und seinen Tempodribblings passt er sehr gut zu unserer Spielidee und zur Bremer Brücke. Wir sind davon überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und er sein Potenzial bei uns weiter ausschöpfen kann. Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten konnte man auch im persönlichen Gespräch seinen Hunger auf den VfL und die Aufgabe hier spüren", sagte Sport-Geschäftsführer Philipp Kaufmann.

Der VfL Osnabrück ist nach dem sensationellen Aufstieg in der Nachspielzeit 2022/23 in der vergangenen Saison als Tabellenletzter der 2. Liga gleich wieder in die Drittklassigkeit abgestiegen. Dort geht es nun unter anderem gegen die NRW-Klubs Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld und Viktoria Köln.