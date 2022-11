B-Junioren: Schalke marschiert weiter, RWE verliert in Bochum

Die U17 von Schalke 04 bleibt das Maß der Dinge in der B-Junioren Bundesliga West. Borussia Dortmund gewinnt wieder, der VfL Bochum wird Derbysieger gegen RWE.

11. Spieltag in der B-Junioren Bundesliga West. Während zwei Elfmeter die U17 von Borussia Dortmund gegen Preußen Münster auf die Siegerstraße brachten und Schalke 04 die Düsseldorfer Fortuna spät knackte, trat Rot-Weiss Essen die Heimreise vom VfL Bochum mit leeren Händen an.

An der Tabellenspitze zieht weiter der FC Schalke 04 seine Kreise. Bei Fortuna Düsseldorf sicherten sich die Knappen mit 3:0 (0:0) ihren zehnten Saisonsieg. Auch im elften Spiel der Saison blieben die Schalker damit ungeschlagen. Lange hielt die Fortuna das torlose Remis, erst in der 82. Minute überwand Edion Gashi die Düsseldorfer Verteidigung. Taycan Etcibasi (87.) legte das 2:0 nach, Jermaine Jann stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.

Borussia Dortmund zog mit dem Rivalen mit und besiegte Preußen Münster auf eigenem Platz mit 4:0 (2:0). Raul König brachte den BVB vom Elfmeterpunkt früh in Führung (5.), mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Kjell-Arik Wätjen auf 2:0. Auch im zweiten Durchgang durften die Dortmunder wieder an den Elfmeterpunkt, diesmal blieb Cole Campbell eiskalt (62.).

Den Schlusspunkt setzte König (80.) mit seinem zweiten Treffer. So bejubelte der BVB den ersten Sieg nach zuvor drei Spielen ohne Dreier. Mit 23 Punkten haben die Borussen allerdings weiter acht Zähler weniger als der königsblaue Tabellenführer.

VfL gewinnt Derby gegen RWE

Im Derby zwischen dem VfL Bochum und Rot-Weiss Essen jubelte am Ende ebenfalls die Heimmannschaft. Adrian Yanga Mboyo (21.) brachte den VfL auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel flog Mamadou Barry bei den Bochumern mit Gelb-Rot vom Platz (54.), doch die Gastgeber brachten den Vorsprung über die Zeit. Nach dem 1:0-Erfolg hat der VfL die letzten drei Partien nicht verloren und fährt als nächstes nach Hennef, während RWE weiter auf den ersten Auswärtssieg wartet. Der nächste Gegner von Rot-Weiss ist der MSV Duisburg.

Im vierten 11 Uhr-Spiel empfing das punktlose Schlusslicht SV Deutz 08 den FC Hennef 05 zum Kellerduell. Mit 0:3 (0:0) musste sich der Gastgeber am Ende geschlagen geben. Kaan Demir (47.) und Lirim Jashari (59., 80.) entschieden die Partie für die Gäste, die ihren zweiten Saisonsieg bejubeln durften.

Die weiteren Spiele des Spieltags:

1. FC Köln – Bayer Leverkusen

Fortuna Köln – Arminia Bielefeld

Sportfreunde Siegen – Borussia Mönchengladbach (alle 13 Uhr)

MSV Duisburg – SC Paderborn (14.30 Uhr)