U17-Bundesliga: Schalke bleibt ungeschlagen, Dortmund verliert

Schalke bleibt ungeschlagen, Dortmund verliert in letzter Minute, Bielefeld und der 1. FC Köln rücken oben ran. So lief der Spieltag in der U17-Bundesliga.

Die U17 des FC Schalke 04 ist weiter ungeschlagen in der U17-Bundesliga. Nach dem 1:1 im Derby gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende gewannen die Königsblauen mit 5:0 gegen die Sportfreunde Siegen. Erfolgreich für den aktuellen Deutschen Meister waren Edion Gashi per Doppelpack, Mert Can Ayhan und Taylan Bulut, hinzu kommt ein Eigentor durch den Siegener Bastian Decher. Schalke baut die Tabellenführung damit aus, da der erste Verfolger aus Dortmund patzte. Die Dortmunder unterlagen bei Borussia Mönchengladbach mit 0:1. Das goldene Tor für die Gladbacher erzielte Winsley Boteli in der 90. Minute. Für die Schwarz-Gelben ist es das dritte Spiel in Folge ohne Sieg. Vor der Niederlage gegen Gladbach und dem Unentschieden im Derby unterlag der BVB bei Arminia Bielefeld mit 2:3. Dortmund rutscht damit auf den 4. Platz ab. Bielefeld und Köln profitieren Begünstigt durch den Patzer des BVB ist Arminia Bielefeld neuer Tabellenzweiter. Die Arminen setzten sich klar und deutlich mit 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf durch. Henrik Koch traf zweifach, außerdem waren Adrian Nezir, Niklas Benedikt Tuppeck und Jeremy Reiss erfolgreich. Für Düsseldorf traf Selahattin Cankirli. Mit einem absolvierten Spiel weniger als Schalke liegt Bielefeld fünf Punkte hinter dem S04. Einen Punkt hinter Bielefeld, ebenfalls mit einem Spiel weniger als Schalke, reiht sich auf dem 3. Tabellenplatz nun der 1. FC Köln ein. Im Stadtderby besiegten der FC nämlich die Fortuna mit 5:2. Dinel Sakic traf zwar doppelt für Fortuna Köln, konnte den Kölnern aber nicht die Show stellen. Für welche Kian Hekmat, Youssoupha Niang (2), Abdul Malik Yilmaz und Etienne Borie trafen. Leverkusen siegt deutlich, enge Konstellation im Keller Auch auf den anderen Plätzen war viel los. Die U17 von Bayer Leverkusen schob sich durch einen klaren 5:1-Sieg beim FC Hennef bis auf einen Zähler an Dortmund ran auf Platz fünf. Im Tabellenkeller schiebt sich die Nachwuchsmannschaft von Rot-Weiss Essen ein wenig aus der gefährlichen Zone auf Platz 9. Durch einen 5:0-Erfolg gegen den punktlosen Tabellenletzten SV Deutz 05 sind es nun drei Zähler auf den ersten Abstiegsrang. Außerdem trennten sich Preußen Münster und der MSV Duisburg 1:1, ebenso lautete das Ergebnis zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Bochum.

