U17-Bundesliga: Ein Aufsteiger fix, MSV kann folgen, Showdown am Mittelrhein

Drei Teams rücken aus den Verbandsligen in die U17-Bundesliga West auf, bislang ist erst eine Entscheidung amtlich. So ist die Lage am Nieder- und Mittelrhein sowie in Westfalen.

Die U17 des MSV Duisburg befindet sich auf einem guten Weg, in der kommenden Saison erstmals seit 2019 wieder in der B-Junioren Bundesliga West anzutreten. Die Zebras sicherten sich am Sonntag den Gruppensieg in der Niederrheinliga und lösten so das Ticket für die Aufstiegsplayoffs. Dort sind sie klarer Favorit gegen die Sportfreunde Baumberg, die die Parallelgruppe als Tabellenerster beendeten. Die Entscheidungsspiele sind noch nicht zeitgenau terminiert.

Klar ist hingegen bereits seit letzter Woche, welches Team aus der Westfalenliga den Gang ins U17-Oberhaus antreten wird. Es sind die Sportfreunde Siegen, denen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist, auch wenn sie noch eine Partie am kommenden Wochenende bestreiten müssen.

Spannender Aufstiegs-Showdown am Mittelrhein

Die Sportfreunde können nicht mehr vom dritten Tabellenplatz verdrängt werden. Vor ihnen liegen nur die Jungjahrgänge des FC Schalke und VfL Bochum, die bereits mit jeweils einem Team in der U17-Bundesliga vertreten sind und nicht aufsteigen dürfen. Siegen wird mit einem neuen Coach in die erste Liga gehen. Der frühere SFS-Spieler Tobias Wurm übernimmt von Lirian Gerguri, der inzwischen als Cheftrainer des Oberliga-Teams der Südwestfalen fungiert.

Der dritte Aufstiegsplatz gehört einem Vertreter vom Mittelrhein - und ist noch vakant. In der Verbandsliga steht der Jungjahrgang des 1. FC Köln vor dem Saisonfinale an der Spitze, darf aber nicht aufsteigen. Die besten Karten hat daher der Tabellen-Vize FV Wiehl. Allerdings hat auch der SV Deutz 05 mit drei Punkten Rückstand und dem deutlich besseren Torverhältnis noch Chancen. Und wie es der Zufall will, steht am Samstag (28. Mai, 15.15 Uhr) das direkte Duell an. Deutz könnte mit einem Sieg also noch vorbeiziehen - Spannung garantiert.

In der kommenden Saison nicht mehr zum Teilnehmerfeld der U17-Bundesliga gehören die Absteiger Alemannia Aachen, SV Lippstadt, SG Unterrath und Wuppertaler SV.

Das Teilnehmerfeld der U17-Bundesliga West 2022/23

Schalke 04 (Westdeutscher und deutscher Meister)

Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach

Borussia Dortmund

VfL Bochum

Preußen Münster

SC Paderborn

1. FC Köln

Fortuna Köln

Rot-Weiss Essen

Arminia Bielefeld

Bayer Leverkusen

FC Hennef 05

Sportfreunde Siegen (Aufsteiger Westfalen)

MSV Duisburg / Sportfreunde Baumberg (Aufsteiger Niederrhein)

FV Wiehl / SV Deutz (Aufsteiger Mittelrhein)