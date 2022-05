MSV Duisburg - U17 dicht vor Aufstieg: "Müssen das Ding jetzt durchstehen"

Die U17 des MSV Duisburg trifft nach der Meisterschaft nun in zwei Qualifikationsspielen um den Aufstieg in die Bundesliga auf die SF Baumberg.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Arminia Klosterhardt steht der MSV Duisburg als Meister der Niederrheinliga Gruppe 2 fest. Für den Aufstieg in die Bundesliga warten nun noch zwei harte Spiele auf das Team von Trainer Marc Auf dem Kamp. Die Zebras treffen auf die Sportfreunde Baumberg, die in Gruppe 1 Platz zwei erreichten. Da die U16 von Borussia Mönchengladbach Meister wurde, aber nicht aufsteigen darf, spielen die Baumberger um den Aufstieg in die Bundesliga.

In den beiden entscheidenden Spielen möchte MSV-Coach Marc Auf dem Kamp auch gar nicht allzu viel verändern: „Wir müssen die Spiele genauso angehen wie schon die letzten acht Spiele. Wir mussten alles gewinnen und haben es geschafft. Die nächsten beiden wollen wir jetzt auch noch gewinnen.“

Keine Veränderungen vor entscheidenden Duellen

Im Kampf um den Aufstieg wird der MSV dann sicherlich als Favorit in die Partie gehen. Die Sportfreunde Baumberg zeigten weniger starke Auftritte und mussten auch einige Niederlagen in der Liga hinnehmen. Für Auf dem Kamp aber kein Grund zu Übermut: „Ja, wir sind Favorit. Aber für uns ändert sich nichts. Das ist das ganze Jahr schon so. Wir müssen das Ding jetzt weiter durchstehen.“





Sollte es nach den beiden Duellen, welche noch nicht exakt terminiert sind, zu Punktgleichheit kommen, stehen die Teams vor einer kuriosen Situation und einem weiteren Spiel. Denn im Aufstiegsplan des FVN heißt es dazu: „Haben beide Mannschaften in den Entscheidungsspielen dieselbe Punktzahl erreicht, findet ein weiteres Spiel auf neutralem Platz statt. Dieses Spiel wird ggf. durch Verlängerung bzw. Strafstoßschießen entschieden. Der Sieger ist B-Junioren-Niederrheinmeister und erster Bewerber für den Aufstieg in die B-Junioren-Bundesliga.“

Starke Saison soll gekrönt werden

Die Duisburger können gegen Baumberg eine überragende Saison krönen. Die beste Offensive (74 Tore erzielt) und die beste Defensive (10 Tore kassiert) kommen gruppenübergreifend in dieser Saison aus Meiderich. Neben RWO konnte den Duisburgern keine Mannschaft wirklich Paroli bieten. Auch der 38-jährige Coach zeigt sich begeistert von der Saison seines Teams: „Es ist eine überragende Saison. Wir haben jetzt 17 Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Dass es bei der Statistik bis zum letzten Spieltag so knapp war, ist natürlich bitter. Es ging darum dem Druck standzuhalten und das ist meinem Team gelungen. Wir können viel besser Fußball spielen, als wir es gezeigt haben, aber mit dem ständigen, großen Druck ist es schwierig.“