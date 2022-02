Amtlich: Alexander Richter verlässt das Talentwerk des VfL Bochum

Jetzt ist es amtlich: Der VfL Bochum wird nach vielen Jahren den Leiter seines Talentwerks verlieren.

Alexander Richter wird den VfL Bochum verlassen. Seit 2008 fungierte der 51-Jährige als Leiter des Talentwerks. Er wird sich nun einer neuen Aufgabe widmen.

Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, betont: „Alexander Richter hat uns kurzfristig mitgeteilt, dass er sich einer neuen Herausforderung stellen möchte und deshalb seinen Vertrag kündigt. Wir bedauern diese Entscheidung, wünschen ihm aber für die berufliche und persönliche Zukunft alles Gute. Dass er in leitender Position bei einem anderen Club arbeiten wird, zeigt uns abermals, dass die hervorragende fachliche Arbeit, die hier beim VfL Bochum geleistet wird, in der Branche registriert und anerkannt wird. Die Planungen für die kommende Saison sind weit fortgeschritten, dazu verfügen wir im Talentwerk über ein funktionierendes Team, sodass wir uns in Ruhe und mit großer Sorgfalt nach einem Nachfolger umschauen können.“