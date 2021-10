U19: BVB vorne, Schalke und VfL patzen, RWE auf Platz vier

In der U19-Bundesliga bleibt der Borussia Dortmund das Maß aller Dinge. Schalke und der VfL Bochum mussten sich mit jeweils einem Zähler zufrieden geben.

Bereits am Samstag stand das Topspiel in der U19-Bundesliga auf dem Programm. Dabei setzte sich Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln mit 1:0 durch. Der zweite große BVB-Erfolg nach dem fulminanten Derby-Sieg (4:0) vor einer Woche gegen FC Schalke 04.

Die Borussen brauchten in einem engen Spiel einen Strafstoß, um nach 77 Minuten in Führung zu gehen. Bradley Thomas Fink verwandelte vom Punkt und besorgte den 1:0-Endstand.

Konsequenz: Mit 19 Punkten nach sieben Spielen führt BVB die Liga an. Auch deshalb mit einem ordentlichen Vorsprung, weil Schalke 04 und der VfL Bochum am Sonntag nicht gewinnen konnten. Der VfL kam im Derby beim MSV nur zu einem 0:0. Und Schalke hatte am Ende Glück, dass es gegen Viktoria Köln noch zu einem 2:2 reichte.

Bogdan Shubin brachte die Königsblauen in Führung, doch nach dem Wechsel schlug die Viktoria doppelt zu. Elvin Jashar und Ilhan Altuntas drehten innerhalb von vier Minuten die Partie - in der 75. Minute roch alles nach einer kleinen Sensation. Doch Schalke schlug zurück und sicherte sich durch Leo Weichert noch einen Zähler (81.).

Im Keller zeigte am Samstag der Wuppertaler SV nach Kritik aus den eigenen Reihen eine starke Reaktion. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging das Team von Fabian Springbob nach Wiederbeginn durch Marvin Brüggehof in Führung (50.) und konnte kurz vor Schluss durch Daniel Lee sogar auf 2:0 erhöhen (81.).

Aachen weiter ohne Punkt

Auch im sechsten Anlauf blieb die U19 von Alemannia Aachen ohne Punkt. Gegen Bayer 04 Leverkusen gab es eine 0:3-Pleite.

Um 13 Uhr spielte Rot-Weiss Essen noch beim SC Paderborn. Durch den 4:3-Erfolg rückt RWE in der Tabelle auf Rang vier vor, eine starke Bilanz.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

1. FC Köln – Borussia Dortmund: 0:1

Alemannia Aachen – Bayer 04 Leverkusen: 0:3

Fortuna Düsseldorf – Wuppertaler SV: 0:2

Schalke - Viktoria Köln 2:2

MSV Duisburg - VfL Bochum 0:0

SC Paderborn - RWE 3:4