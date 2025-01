Nach 2023 und 2024 hat sich Lukas Podolski auch 2025 einen Ausraster in der Halle erlaubt.

Was geht nur manchmal im Kopf von Lukas Podolski vor? Der mittlerweile 39-Jährige scheint in seiner Karriere viel gelernt zu haben, das Verlieren aber nicht. Selbst in der Halle passiert es immer wieder, dass er kurzzeitig den Kopf verliert und sich nachher entschuldigen muss.

Nach dem "schauinsland reisen Cup" in den Jahren 2023 und 2024 machte er nun mit einer brutalen Grätsche beim "Spodek Super Cup" negativ auf sich aufmerksam.

Eine Übersicht

schauinsland reisen Cup 2023

Im Halbfinale traf Podolski mit seinem Klub Górnik Zabrze auf Rot-Weiss Essen. Erst machte er sportlich auf sich aufmerksam, denn er traf zum 1:2 und leitete das 2:2 ein.

Dann foulte er am eigenen Strafraum und meckerte so lange, bis seine Zeitstrafe in eine Rote Karte umgewandelt wurde. In Unterzahl kassierte Zabrze kurz vor dem Ende das 2:3. Und Podolski ließ seinem Frust freien Lauf. Er warf den Inhalt einer Wasserflasche auf den Kunstrasen, auch sein Manager Markus Krampe, der auch Veranstalter des Turniers war, richtete einige Worte an den Schiedsrichter.

Podolski erklärte später in der "Bild": "Meine Mannschaft wurde glasklar benachteiligt, das war schon krass. Und solche Ungerechtigkeiten spreche ich an. Respektvoll, aber auch deutlich. Für mich ist es dabei egal, ob es sich um ein Pflichtspiel, einen Freundschaftskick oder, wie gestern, um ein Charity-Turnier handelt. Wenn ich auf dem Platz stehe, gebe ich 100 Prozent."

"schauinsland reisen Cup 2024"

2024 legte sich Podolski im Finale mit Schalke-Fans an. Während eines Schmähgesangs ließ sich Podolski dann sogar zu einer provokanten Geste in Richtung der S04-Kurve hinreißen.

Spodek Super Cup 2025

Vor wenigen Tagen ließ sich "Poldi" nun zu einer schlimmen - und in der Halle völlig unnötigen - Grätsche hinreißen. Im Spiel um Platz drei gegen den polnischen Drittligisten Wisloka Debica (4:1) war kurz vor dem Ende alles entschieden, doch Podolski packte die Grätsche aus und traf seinen Gegenspieler brutal in Höhe des Knies. Er hatte Glück, dass er sich bei dieser Aktion nicht verletzte.

Überraschung: Podolski wurde nur mit der Gelben Karte verwarnt. Später schrieb er in den Sozialen Medien: "Es gab Emotionen auf dem Platz. Wir haben uns danach ausgesprochen. Sorry für das harte Foul. Alles Gute für die Saison.“

Hoffen wir nur, dass Podolski, sollte er noch aktiv sein, 2026 nicht wieder über die Stränge schlägt, wenn es in der Halle rund geht.