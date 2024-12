Coventry City kämpft um den Verbleib in der englischen Championship. Ohne einen ehemaligen Schalker sähe es vermutlich noch viel übler aus.

Haji Wright und Coventry City: Diese Beziehung funktioniert immer besser. Die Premierenspielzeit Wrights lief mit 19 Toren und sieben Vorlagen in 49 Pflichtspielen schon gut an. Und auch jetzt liefert der US-Amerikaner wieder ab.

Denn Wright hilft kräftig dabei mit, Coventry City über Wasser zu halten. In der zweiten Liga rangiert der Klub auf Rang 16 von 24. Was auf den ersten Blick nicht schlecht zu sein scheint, sind auf den zweiten Blick nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 22.

Coventry City steht bei 24 Toren in 18 Spielen. Sieben davon entfallen auf Wright, der damit in der Torjägerliste auf Rang vier liegt. In den vergangenen drei Spielen war Wright allerdings nicht im Kader. Er leidet an einer Knöchelverletzung. Nach sechs Punkten aus sechs Spielen im November können die Coventry-Fans seine Rückkehr kaum erwarten.

Wright setzte sich auf Schalke nicht durch

Wright war beim FC Schalke 04 einst ein großes Versprechen in die Zukunft. Doch die entwickelte sich nicht so großartig wie gedacht. Mit 14 Toren in 22 Partien schoss er die Schalker-Reserve 2018/19 in der Oberliga zwar zum Aufstieg, doch bei den Profis wartete der frühere US-Jugendnationalspieler vergeblich auf den Durchbruch. Nur siebenmal kam er zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm in der Bundesliga.

Es folgte eine kleine Odyssee: Wright wurde zeitweise an den SV Sandhausen verliehen, wechselte dann fest zu VVV-Venlo und später zu Sönderjyske nach Dänemark. Von dort wurde er schließlich nach Antalya verliehen. Dort zündete er dann sofort, schoss in seiner ersten Saison 15 Tore und gab zudem zwei Vorlagen. 35 Spiele benötigte Wright dafür.

Antalyaspor zog also die Kaufoption für Wright und legte 1,88 Millionen Euro auf den Tisch. Wright lieferte auch in der zweiten Saison in der Türkei ab, erzielte in 29 Spielen 16 Tore und gab drei Vorlagen.

So wechselte er im Sommer 2023 dann für rund neun Millionen zum englischen Zweitligisten Coventry City, wo er auch schon wieder seinen Torriecher unter Beweis gestellt hat.

Und das schlägt sich auch im Marktwert nieder. Im Dezember 2018 war Wright 20 Jahre alt und spielte für die zweite Mannschaft der Königsblauen. Marktwert damals bei "transfermarkt.de": 400.000 Euro. Jetzt, rund sechs Jahre später, hat Wright seinen Marktwert mehr als versiebzehnfacht. Das Portal listet ihn derzeit mit sieben Millionen Euro. Wrights Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2027.