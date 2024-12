In den USA ist Los Angeles Galaxy noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt. Kurios: den Weg dahin ebnete ein Spieler mit einem Kreuzbandriss. Er wird jetzt monatelang ausfallen.

Los Angeles Galaxy bleibt in den USA auf Titelkurs. Am Wochenende feierte das Team um den ehemaligen BVB-Profi Marco Reus und den Ex-Schalker Maya Yoshida einen 1:0-Sieg gegen die Seattle Sounders. Damit sind sie die offiziellen Sieger der Western Conference.

Bitter: LA Galaxy muss im Play-off-Endspiel der Major League Soccer (MLS) auf Schlüsselspieler Riqui Puig verzichten. Wie Galaxy mitteilte, hat sich der 25-Jährige im Conference-Finale gegen die Seattle Sounders einen Kreuzbandriss zugezogen. Dennoch hatte Puig weitergespielt und den späten 1:0-Siegtreffer für Dejan Joveljic vorbereitet.

"Ich bin so stolz darauf, wie hart wir gekämpft haben, um hierher zu kommen, und ich weiß, dass meine Teamkollegen alles geben werden, um den Pokal nach Hause zu bringen", schrieb der in der Jugendakademie des FC Barcelonas ausgebildete Spanier bei Instagram. Nun muss sich der Mittelfelspieler Klub-Angaben zufolge einer Operation unterziehen und wird mehrere Monate ausfallen.

Rekordmeister Galaxy trifft im Endspiel am kommenden Samstag auf die New York Red Bulls von Trainer Sandro Schwarz und könnte den sechsten Titel in der Vereinsgeschichte einfahren. Was Marco Reus im Trikot von Borussia Dortmund zwölf Jahre lang verwehrt geblieben ist, könnte nun im Bruchteil dieser Zeit in den USA Realität werden.

So nah dran an der nationalen Meisterschaft war Reus zuletzt im Mai 2023, als der BVB nur einen Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 gebraucht hätte. Das Ende ist bekannt: 2:2, Jamal Musiala schießt den FC Bayern München im Parallelspiel zum Meistertitel. In seiner wirklich letzten BVB-Saison stand Reus dann nochmal im Champions-League-Finale, verlor mit dem BVB aber gegen Real Madrid (0:2). Es folgte der emotionale Abschied.

Ex-Schalker Maya Yoshida ist Kapitän und gesetzt

In Los Angeles steht Reus bei einem Tor und zwei Vorlagen in zehn Spielen. Viermal so häufig stand Yoshida auf dem Platz. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger ist Kapitän und absolut gesetzt.

Ähnlich sah es während seiner Zeit auf Schalke aus. In der Innenverteidigung der Gelsenkirchener war Yoshida in der Saison 2022/23 gesetzt. Er bestritt 29 Partien und trug als Stellvertreter zeitweise die Kapitänsbinde. Nur in der Schlussphase der Saison verpasste er einige Partien aufgrund von Verletzungsproblemen.

Für Yoshida ist Los Angeles die erste Station außerhalb Europas, seit er 2010 sein Heimatland verlassen hatte. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim FC Southampton in England. Zudem spielte er für VVV-Venlo, Sampdoria Genua und eben für Schalke.