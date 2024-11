Goncalo Paciencia träumt in Japan noch immer vom Meistertitel. Der ist zwei Spieltage vor Schluss immer noch möglich. Es braucht aber Schützenhilfe.

Mit Siebenmeilenstiefeln war Sanfrecce Hiroshima auf dem Weg zur japanischen Meisterschaft. Zwar war Vorjahreschampion Vissel Kobe stets einen Punkt hintendran, doch das Team aus Hiroshima, mit dem ehemaligen Bochumer und Schalker Goncalo Paciencia im Kader, gewann seine Spiele.

Knapp zwei Monate später muss man konstatieren, dass sich das geändert hat. Mittlerweile steht Vissel Kobe drei Zähler vor Sanfrecce. Dabei hat das Team, dessen Trikot einst die Weltstars Andres Iniesta und Lukas Podolski übergestreift hatten, zuletzt selbst gepatzt.

1:1 gegen Aufsteiger Tokyo Verdy, 0:2 gegen den FC Tokyo: Aus den vergangenen drei Spielen sind nur vier Punkte herausgesprungen. Noch übler sieht es aber bei dem Team aus Hiroshima aus.

Die vergangenen drei Spiele gingen nämlich allesamt verloren: 1:2 gegen Shonan Bellmare, 0:1 gegen Kyoto Sanga FC, 0:3 gegen die Urawa Red Diamonds. Zwei Spieltage vor Schluss muss Hiroshima drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Vissel Kobe aufholen. Die Tordifferenz ist nach wie vor um fünf Treffer besser.

Am Samstagmorgen, sechs Uhr deutscher Zeit, trifft Kobe auf das gegen den Abstieg kämpfende Kashiwa Reysol. Safrecce Hirshima bekommt es 24 Stunden später mit Hokkaido Consadole Sapporo zu tun.

Paciencia selbst ist seit Ende September ohne Ligator. Beim 0:3 gegen die Urawa Red Diamonds wurde er in der 52. Minute eingewechselt. Durchgespielt hat der seit Sommer bei Safrecce Hiroshima unter Vertrag stehende Paciencia bisher noch nicht.

Gonçalo Paciência spielte für Schalke 04 und den VfL Bochum

Der zweimalige portugiesische Nationalspieler war für den VfL Bochum 21 Mal im Einsatz und erzielte drei Treffer. Für den FC Schalke 04 lief der 1,84 Meter große Angreifer 16 Mal auf und schoss einen Treffer. Seine beste Zeit in Deutschland erlebte Pacienca im Trikot von Eintracht Frankfurt.

Für die Hessen war der Portugiese 86 Mal im Einsatz, schoss 20 Buden und bereitete acht weitere Tore vor. Neben Schalke, Bochum und Frankfurt war er auch für Olympiakos Piräus (nur ein Spiel, Anm. d. Red.) in Griechenland und Celta Vigo (28 Begegnungen, drei Tore) in Spanien aktiv. In seiner portugiesischen Heimat stand Pacienca beim FC Porto, FC Rio Ave, Academica Coimbra und Vitoria Setubal FC unter Vertrag.