Eigentlich war alles angerichtet dafür, dass Los Angeles Galaxy bequem durch die Western Conference marschiert. Doch der letzte Spieltag hatte es in sich.

Der ehemalige Dortmunder Marco Reus und der ehemalige Schalker Maya Yoshida müssen mit Los Angeles Galaxy eine Extrarunde drehen. Geschuldet ist das dem Ligensystem in den USA, wo der Meister in Play-off-Runden ausgespielt wird. Der erste der jeweiligen Conference hat den leichtesten Weg. Bis zuletzt sah es so aus, als sollte der LA Galaxy vorbehalten sein.

Drei Punkte und zwei Tore Vorsprung hatte LA Galaxy auf den Stadtrivalen Los Angeles FC, ehe am letzten Spieltag das Auswärtsspiel bei Houston Dynamo anstand. Reus und Yoshida fanden sich in der Startelf wieder.

Houston Dynamo legte gut los und erzielte kurz vor der Halbzeit das 1:0 durch Ezequiel Ponce. LA Galaxy würde einen Punkt brauchen, um nicht auf die Konkurrenz, schauen zu müssen, so viel war sicher. Den schien Gabriel Pec in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter gesichert zu haben, der Jubel war groß.

Dann aber kam Daniel Steres - ausgerechnet ein Ex-Spieler von LA Galaxy. In der elften Minute der Nachspielzeit entriss er Los Angeles noch den Sieg, wodurch Los Angeles FC durch ein 3:1 gegen die San Jose Earthquakes noch auf Platz eins sprang.

In der Eastern Conference haben Lionel Messi und Miami FC Platz eins klargemacht und sich mit 74 Zählern sogar noch den Punkterekord in der MLS gesichert. Für Yoshida und Reus heißt es dagegen nun, die Extrarunden über die Play-offs zu drehen, anstatt als Tabellenerster erst bequem im Halbfinale dazuzustoßen.

Reus der sich nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund im Sommer gen USA verabschiedet hat, ist erst im August zur Mannschaft gestoßen. Sein Start bei LA Galaxy lief mit einem Tor und zwei Vorlagen in fünf Spielen vielversprechend, zwischenzeitlich war er allerdings verletzt. Jetzt ist er wieder fit und hat sein bitteres Comeback gegeben.

Unkaputtbar ist dagegen Maya Yoshida, der auch im Alter von 36 Jahren jedes Spiel macht. 34 von 34 möglichen Einsätzen stehen zu Buche, dabei hat der Japaner zwei Tore geschossen. Zudem ist er Kapitän der Mannschaft.

Yoshida war auch in seinem Schalke-Jahr gesetzt

Ähnlich sah es während seiner Zeit auf Schalke aus. In der Innenverteidigung der Gelsenkirchener war Yoshida in der Saison 2022/23 gesetzt. Er bestritt 29 Partien und trug als Stellvertreter zeitweise die Kapitänsbinde. Nur in der Schlussphase der Saison verpasste er einige Partien aufgrund von Verletzungsproblemen.

Für Yoshida ist Los Angeles die erste Station außerhalb Europas, seit er 2010 sein Heimatland verlassen hatte. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim FC Southampton in England. Zudem spielte er für VVV-Venlo, Sampdoria Genua und eben für Schalke.