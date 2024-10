Die Unterschrift von Thomas Tuchel beim Englischen Fußballverband sorgt für weitreichende Reaktionen. Einige internationale Pressestimmen gibt es hier.

Thomas Tuchel übernimmt das Amt des Trainers der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Er ist der erste deutsche Teammanager der Three Lions und der insgesamt dritte Ausländer auf deren Trainerbank. Die Pressestimmen:

ENGLAND

The Guardian: „Die Spieler werden seine Trainingseinheiten als unterhaltsam und innovativ empfinden. Tuchel ist ein Trainer, der den Geruch des Rasens liebt. Er ist anspruchsvoll und intensiv im Training, aber er hat sich mit dem Team bei Chelsea verbunden.“

BBC: „Tuchel – ein Opfer des Prinzips oder der beste Mann für den Job in England? Die Entscheidung des Fußballverbands wird von vielen als Verrat am viel beschworenen Weg vom Hauptquartier der Nationalmannschaft im St.-Georgs-Park an die Spitze und als Beleidigung für einheimische Trainertalente angesehen. Tuchels Ankunft ist eine radikale und signifikante Abweichung vom Weg, den der englische Fußballverband mit seiner so genannten DNA vor zehn Jahren unter Dan Ashworth eingeschlagen hat, um eine Philosophie zu etablieren, die sich durch alle englischen Mannschaften zieht.“

The Sun: „Der feurige Tuchel ist ein Kurzzeittrainer – aber er ist die beste Wahl.“

The Independent: „Englands Ernennung von Thomas Tuchel zeugt von ebenso viel Verzweiflung wie Inspiration. Der Deutsche bedeutet eine Abkehr von der jahrelangen Planung der FA (…), doch seine Ernennung unterstreicht auch den ultimativen Wunsch der Three Lions auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2026.“

Daily Mail: „England muss bis zum letzten Mann im Trikot englisch sein. Wir brauchen keinen Thomas Tuchel, sondern einen Patrioten, für den das Land an erster, zweiter und dritter Stelle steht. (...) Der Trainer sollte jemand sein, der in der Fußballkultur dieses Landes geboren und aufgewachsen ist, jemand, der mit den besten und schlechtesten Eigenschaften unseres Landes vertraut ist.“

Mirror: „Das bedeutet, dass die Nationalmannschaft von einem Trainer des größten Rivalen Englands geleitet wird, da zum ersten Mal ein Deutscher das Kommando übernimmt.“

The Times: „Als “Out-of-the-box'-Denker mit einer erfolgreichen Vergangenheit und dem Ruf, junge Talente zu fördern, bringt der Deutsche alle Voraussetzungen mit, um den Weg zur Weltmeisterschaft 2026 zu ebnen.„

SPANIEN

Marca: „Bislang war er ohne Team und gehörte zu den “Bonbons' des Marktes. Damit ist jetzt Schluss, denn er wird die Geschicke eines der wichtigsten Länder der Welt leiten und hat bereits ein Datum im Visier: die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.„

As: „Tuchel überholt Guardiola in England.“

Mundo Deportivo: „Der Deutsche hat die Aufgabe vor sich, eine der besten Fußballgenerationen zu führen, die der englische Fußball in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, um ein großes Nationalmannschaftsturnier zu gewinnen – ein Ziel, das England seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 vor 58 Jahren verwehrt geblieben ist.“

Sport: „Eine Bombe! Thomas Tuchel wird Englands nächster Trainer und beendet damit die Gerüchte, die Pep Guardiola als Erben von Southgate und Lee Carsley auf die Bank der Three Lions setzten. Die Briten wollen ein neues Gewinnerprojekt starten, mit einer der besten Mannschaften der Welt.“

SCHWEIZ

Blick: „Trainer-Hammer auf der Insel: Tuchel übernimmt die Nationalmannschaft von England.“

FRANKREICH

L‘Equipe: „Tuchel steht nun vor der größten Herausforderung seiner Karriere: mit England eine Trophäe zu gewinnen (…) und damit den Fluch zu brechen, der diese Auswahl seit ihrem Heimtitel bei der WM 1966 zu treffen scheint.“ SID st om