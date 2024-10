Es läuft bei Gonçalo Paciência. Seit September 2024 spielt er bei Sanfrecce Hiroshima in Japan - und greift dort nach dem Titel.

Andrés Iniesta hat die Trophäe bereits im Schrank stehen, bei Gonçalo Paciência könnte sie zeitnah hinzukommen: die des japanischen Meisters. Iniesta, der gerade seine Karriere beendet hat, hat den Titel 2023 mit Vissel Kobe geholt.

Der aktuelle Spitzenreiter heißt Sanfrecce Hiroshima und hat eben den ehemaligen Schalker und Bochumer in seinen Reihen. In der Liga war Paciência auch gleich schon gefragt. In vier Spielen erzielte er zwei Tore, stand dabei immer in der Startelf.

Beim jüngsten 2:1-Sieg gegen Jubilo Iwata ging Paciência zwar leer aus, doch das dürfte ihm egal sein. Sanfrecce Hiroshima behauptete Platz eins vor Vissel Kobe, die mit 3:2 bei Kyoto Sanga FC gewinnen konnten. Einen Zähler trennen beide Klubs fünf Spiele vor Schluss.

Das direkte Duell fand schon Anfang Juli statt und ging mit 3:1 an Vissel Kobe. Es war die bisher letzte Niederlage für Sanfrecce Hiroshima. Gewinnt das Team von Gonçalo Paciência jetzt jedes Spiel, darf er sich Anfang Dezember japanischer Meister nennen.

Auch in der AFC Champions League Two ist Hiroshima dabei. Nach zwei Spielen stehen sie, gemeinsam mit Sydney FC, mit sechs Punkten an der Spitze ihrer Gruppe E. Eastern SC Hongkong und Kaya FC sind noch punktlos. Beim 3:0-Sieg gegen Kaya am ersten Spieltag kam Paciência zur Halbzeit rein - und traf prompt.

Gonçalo Paciência spielte für Schalke 04 und den VfL Bochum

Der zweimalige portugiesische Nationalspieler war für den VfL Bochum 21 Mal im Einsatz und erzielte drei Treffer. Für den FC Schalke 04 lief der 1,84 Meter große Angreifer 16 Mal auf und schoss einen Treffer. Seine beste Zeit in Deutschland erlebte Pacienca im Trikot von Eintracht Frankfurt.

Für die Hessen war der Portugiese 86 Mal im Einsatz, schoss 20 Buden und bereitete acht weitere Tore vor. Neben Schalke, Bochum und Frankfurt war er auch für Olympiakos Piräus (nur ein Spiel, Anm. d. Red.) in Griechenland und Celta Vigo (28 Begegnungen, drei Tore) in Spanien aktiv. In seiner portugiesischen Heimat stand Pacienca beim FC Porto, FC Rio Ave, Academica Coimbra und Vitoria Setubal FC unter Vertrag.