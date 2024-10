Gerade erst in die erste Liga aufgestiegen, befindet sich CD Leganes in Spanien schon wieder im Abstiegskampf. Mittendrin: BVB-Leihgabe Sebastien Haller und ein Ex-Schalker.

CD Leganes hat in der ersten Liga Spaniens einen schweren Stand. So weit ist das nicht sonderlich überraschend. Spannend ist es jedoch, weil gleich zwei in der Bundesliga gut bekannte Namen im Kader stehen: Sebastian Haller, Leihgabe von Borussia Dortmund, und Matija Nastasic, ehemaliger Innenverteidiger des FC Schalke 04.

Haller, der nach seiner überstandenen Krebserkrankung beim BVB bisher nicht wieder zu alter Form fand, soll bei den Spaniern vor allem Spielpraxis sammeln. Das gelingt bisher auch gut. Von fünf möglichen Spielen durfte er vier von Beginn an bestreiten, allein ein Treffer war dem Ivorer noch nicht vergönnt. Beim jüngsten 0:0 gegen den FC Valencia musste er nach 63 Minuten raus.

Borussia Dortmund hatte Haller im Sommer 2022 eigentlich als Stürmer Nummer eins von Ajax Amsterdam geholt. Kostenpunkt: Rund 31 Millionen Euro. Kurz darauf wurde bei dem Ivorer Hodenkrebs diagnostiziert. Die Krankheit zwang ihn zu einer langen Pause. Haller besiegte den Krebs und sucht nun wieder nach seiner Form vergangener Tage.

Gar nicht erst im Kader stand am Freitagabend dagegen Nastasic. Der Serbe durfte davor dreimal über die volle Distanz ran, steht in Summe bei vier Saisoneinsätzen.

Schalke: Nastasic galt als ein riesiges Abwehrtalent

Als die Königsblauen Nastasic Anfang 2015 als englischen Meister von Manchester City verpflichteten, galt er als eines der größten Innenverteidiger-Talente Europas. Knapp zehn Millionen Euro legte S04 für ihn auf den Tisch.

Nastasic war auf Schalke sechs Jahre lang überwiegend Stammspieler, spielte Champions League mit den Knappen. Die herausragende Rolle, die ihm angedacht war, konnte er letztlich jedoch nicht ausfüllen. Dafür war er etwas zu statisch. Ein Leader war er nie.

Nach dem Abstieg zog es ihn zur AC Florenz. Aber nach nur einem Jahr war in Italien bereits wieder Schluss für ihn. Nastasic ging nach Spanien zum RCD Mallorca. Dort wurde sein Vertrag nach einer Saison zunächst nicht verlängert. Erst spät einigte man sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Ex-Schalker.

Im Sommer 2024 zog der Serbe dann weiter zu CD Leganes. Sein Marktwert hat sich laut transfermarkt.de auf 1,5 Millionen Euro verringert. Zu Champions-League-Zeiten des S04 lag er bei 18 Millionen Euro.

Jetzt kämpfen Haller und Nastasic mit Leganes gegen den Abstieg. Nach neun Spielen stehen acht Punkte zu Buche - Tabellenplatz 17. Direkt dahinter lauert der FC Valencia, den sich Leganes durch das Remis vom Leib halten konnte.