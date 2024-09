Mats Hummels wartet weiter auf sein Debüt für AS Rom. Der Ex-Star von Borussia Dortmund saß auch gegen Venedig wieder nur auf der Bank.

Schon seit Wochen warteten die Fans von Borussia Dortmund auf das Debüt des einstigen Publikumslieblings Mats Hummels in der italienischen Serie A für AS Rom. Und sie warten weiter. Auch am Sonntag sah der Ex-BVB-Star beim 2:1-Sieg seiner Roma gegen den FC Venedig nur zu. Wie schon am vergangenen Donnerstag beim 1:1 in der Europa League gegen Athletic Bilbao. Wie schon zuvor in der Liga gegen Udinese Calcio und CFC Genua. Hummels will doch nur spielen, darf es aber nicht!

Dabei hatte Ivan Juric genau das aber angekündigt. Der Rom-Trainer sagte noch vergangene Woche mit Blick auf die drei folgenden Spiele: „Mario Hermoso und Mats Hummels werden in diesen drei Spielen ihre Chancen bekommen. Sie haben zwei sehr gute Trainingseinheiten hinter sich, auch wenn sie noch nicht in einer Top-Verfassung sind.“

Der ebenfalls neue Innenverteidiger Hermoso sah immerhin ab der 85. Minute gegen Venedig noch kurz den Stadionrasen. Hummels schmorte weiter auf der Bank. Hat er den Konkurrenzkampf bei der AS Rom vielleicht unterschätzt? Ist er noch gut genug für internationales Spitzenniveau? Oder ist die Erklärung wirklich doch so simpel:

Hummels hat die Vorbereitung nicht absolviert, war mehrere Monate nicht im Teamtraining. Der 35-Jährige hat sein letztes Spiel am 1. Juni im Champions-League-Finale für Borussia Dortmund gegen Real Madrid (1:2) bestritten, kam danach noch zum Abschiedsspiel für Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski am 7. September nach Dortmund.

Unglückliche Umstände für EX-BVB-Star Mats Hummels

Die Situation für Hummels ist in Rom aber auch eine etwas unglückliche: Anfang September kam der Weltmeister von 2014 ablösefrei vom BVB nach Italien, doch schon kurz darauf wurde AS-Trainer Daniele De Rossi rausgeschmissen und durch den Kroaten Juric ersetzt. Der fand zunächst noch lobende Worte für Hummels: „Er ist immer noch nicht in Topverfassung, aber er scheint mir ein positiver Spieler zu sein. Er hat die Umkleidekabine als ein wichtiger Spieler betreten. Wir haben einige Trainingseinheiten absolviert, ich bin überzeugt, dass wir ihn bald auf dem Platz sehen werden.“ Aber wann? In der Europa League am Donnerstag gegen Elfsborg? Oder in der Liga am Sonntag gegen Monza? BVB-Fans müssen geduldig sein.