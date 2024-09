Erst ein früher Rückstand, dann eine Halbzeitführung, am Ende ein Unentschieden. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erlebt einen turbulenten Abend in Amsterdam gegen den Erzrivalen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Topspiel der Nations League gegen die Niederlande ein Unentschieden geholt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann spielte im Klassiker in Amsterdam nach einem frühen Rückstand durch Tijjani Reijnders in der 2. Minute am Ende 2:2 (2:1).

Der Stuttgarter Deniz Undav (38.), der für den verletzt abgereisten Angreifer Niclas Füllkrug in die Startelf gerückt war, erzielte mit seinem ersten Länderspieltor den Ausgleichstreffer. Kapitän Joshua Kimmich (45.+3) sorgte vor dem Halbzeitpfiff für das 2:1. Denzel Dumfries (51.) gelang nach dem Seitenwechsel noch der Ausgleich für die Gastgeber vor 50.109 Zuschauern in der Johan-Cruyff-Arena.

In der Tabelle der Gruppe 3 führt Deutschland dank des besseren Torverhältnisses weiter vor Oranje als vermutlich größter Konkurrent. Zum Auftakt der Nationenliga hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes am vergangenen Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn 5:0 gewonnen.