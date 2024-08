Mit seinem neuen Klub APOEL Nikosia droht dem ehemaligen Schalke-Profi Max Meyer bereits das Aus in der Champions-League-Qualifikation.

Als Max Meyer seine Europa-Tour fortsetzte, hatte er auch die Chance auf Auftritte in Europas Königsklasse im Blick. Doch der ehemalige Profi des FC Schalke 04 und sein neuer Klub APOEL Nikosia stehen extrem unter Druck.

An diesem Dienstag (19 Uhr) findet das Rückspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation statt. Für den zyprische Meister sieht es nicht gut aus: Das Hinspiel gewann Gegner Slovan Bratislava mit 2:0. Droht also das Champions-League-Aus, bevor die Hauptrunde überhaupt beginnt?

Dabei verfügt APOEL Nikosia durchaus über spielerische Qualität mit Profis wie Max Meyer oder Youssef El Arabi. Das Team ist multikulturell und erfahren, hat aber auch schon einiges an Alter auf dem Buckel. Nur wirklich eingespielt ist das Team noch nicht. In den vergangenen Wochen gab es die in der zyprischen Liga nicht ungewöhnliche Wechsel-Parade. Von den insgesamt 34 Akteuren sind 22 neu. Selbst Trainer David Gallego wurde frisch von Ligakonkurrent Anorthosis abgeworben.

Im Hinspiel wurde Max Meyer in der 75. Minute ausgewechselt. Die äußerst enge Partie stand lange auf Messers Schneide und wurde am Ende durch Kleinigkeiten und späte Tore (73., 90.+3) entschieden. Noch muss das Team des gebürtigen Oberhauseners den Champions-League-Traum nicht abschreiben, bei Wettanbietern ist Nikosia im heimischen Stadion gar favorisiert. In den folgenden Play-offs könnte es zur Hauptrunden-Entscheidung dann gegen Meyers Ex-Klub FC Midtjylland aus Dänemark kommen.

Max Meyer hat auf Zypern einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Zwei Jahre hatte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler zuvor in der Schweiz beim FC Luzern gespielt. Nikosia ist bereits seine fünfte Station außerhalb von Deutschland.

Meyer spielte in England für Crystal Palace, in Dänemark für den FC Midtjylland und in der Türkei für Fenerbahce Istanbul. In deutlich kürzerer Entfernung zu seinem Heimatort Oberhausen hatte Meyers Profikarriere einst Fahrt aufgenommen. Der Mittelfeldmann stammt aus der Schalker Knappenschmiede, galt einst als großes Talent, nachdem er sich bei der U17-Weltmeisterschaft 2012 in den Fokus gespielt hatte und Torschützenkönig wurde.