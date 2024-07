Neue Saison, neuer Bewertungszeitraum: In der Uefa-Fünf-Jahreswertung hat der BVB seinen Platz verteidigt. Bayer Leverkusen nähert sich an.

Sowohl Borussia Dortmund als auch Bayer 04 Leverkusen haben in der vergangenen Saison internationale Finals bestritten - und verloren. Während sich der BVB Real Madrid im Endspiel um die Champions League mit 0:2 geschlagen geben musste, zog Bayer 04 im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo (0:3) den Kürzeren. Im europaweiten Klub-Ranking der Uefa sprang die Werkself dennoch.

Mit dem Klubkoeffizienten trägt die Uefa den Leistungen aller international spielenden Klubs in der laufenden sowie einschließlich den vergangenen vier Saisons Rechnung. Basierend auf den Ergebnissen der Vereine in den bewerteten Saisons der Champions League, Europa League und Conference League ergibt sich eine Rangliste. Die entscheidet darüber, in welchem Setztopf sich die Vereine bei der Auslosung des entsprechenden Wettbewerbs befinden.

Bayer Leverkusen im Uefa-Ranking: Nur Real Madrid war 2023/24 besser, BVB gleich auf

In dem aktuellen Uefa-Ranking werden die bald laufende Saison 2024/25 bis einschließlich 2020/21 bewertet. Die besten Chancen auf eine gute Platzierung hat, wer in allen Spielzeiten international dabei war, da er so fünfmal Punkte sammeln konnte. Sowohl Bayer Leverkusen als auch Borussia Dortmund erfüllen dieses Kriterium.

Die Werkself springt, im Vergleich zum Bewertungszeitraum von vor einem Jahr, mit nun 76.000 Punkten von Platz 13 auf Platz elf und verpasst die Top-Ten damit knapp. Mit 29.000 Punkten fällt die Fabelsaison 2023/24 mit nur einer Niederlage da besonders stark ins Gewicht. Nur Real Madrid (34.000 Punkte) war noch besser.

Uefa-Rangliste: Borussia Dortmund muss sich weiter hinter Villareal anstellen

29.000 Punkte erkämpfte sich auch der BVB für seine starke Champions-League-Kampagne, die eben erst gegen die Königlichen endete. In der Fünf-Jahres-Rangliste verteidigt Borussia Dortmund damit seinen achten Rang (79.000 Punkte), muss sich aber nach wie vor hinter dem FC Villareal (82.000) Punkte anstellen. Das dürfte sich aber bald ändern: Denn der FC Villareal profitiert noch von seinem Europa-League-Titel 2020/21 (30.000 Punkte), der in einem Jahr aus der Wertung fallen wird.

