Ernst Middendorp: Nach dem Rücktritt beim SV Meppen folgt das Aus in Tansania

Dieser Trainer ist immer wieder für eine Überraschung gut: Ernst Middendorp ist - einmal mehr - von einem Cheftrainer-Amt zurückgetreten.

Dieser Coach ist der Wahnsinn: Ernst Middendorp hatte nur zwei Wochen nach seinem Rücktritt beim Drittliga-Absteiger SV Meppen eine Traineraufgabe in Tansania übernommen.

Er wurde zum 1. September 2023 Coach beim Erstligisten Singida Fountain Gate FC. Nach nur zwei Wochen ist wieder alles vorbei. Am Dienstag (19. September) ist Middendorp zurückgetreten und mittlerweile nach Südafrika, wo er in Johannesburg lebt, zurückgekehrt. Er bestätigte sein Aus in einer südafrikanischen Radiosendung mit den Worten: "Du kannst unter diesen Umständen nicht arbeiten."

Dabei hatte der 64-Jährige noch Tage zuvor in der Qualifikation zum CAF Confederation Cup, vergleichbar mit der Europa League, ein 1:0 gegen den Future FC aus dem ägyptischen Kairo gefeiert und von einem "fantastischen Sieg" gesprochen. Wenige Tage später war dann nichts mehr fantastisch.

Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, soll es zu einem Treffen zwischen Middendorp und den Klub-Verantwortlichen gekommen sein, um mehrere Themen zu besprechen. Middendorp war wohl mit den Gesprächen nicht zufrieden, verließ die Veranstaltung und flog heim nach Johannesburg.

Erst am 17. August 2023 war Middendorp überraschend beim Regionalliga-Nord-Vertreter SV Meppen von seinen Ämtern als Trainer und Sportchef zurückgetreten. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich meine Ämter beende. Das habe ich auch schriftlich dem Vorstand mitgeteilt. Das ist nicht meine Welt, dafür stehe ich nicht als Profi, der das seit 30 Jahren betreibt. Man wird Woche für Woche enttäuscht, ich wüsste nicht, warum diese Welt auf einmal anders aussehen sollte."

Ernst Middendorp trat einst auch nach nur 29 Tagen bei RWE zurück

Vor dem Engagement in Meppen lag Middendorps letzte Trainerstation in Deutschland weit zurück: Vom 7. April bis zum 9. Mai 2009 arbeitete Middendorp für Rot-Weiss Essen, bevor es ihn über Zypern (Anorthosis Famagusta) nach Südafrika zog. Hier arbeitete er seit Ende 2009 für verschiedene Vereine. Zwischendurch war er auch für 18 Monate Technischer Direktor in Thailand.

Auch in Essen hatte Middendorp, der früher auch Arminia Bielefeld und den VfL Bochum trainierte, nach nur wenigen Wochen hingeschmissen. Damit endet mal wieder ein Kapitel von Middendorp auf diese Art und Weise. Da endete die Zusammenarbeit im Jahr 2009 nach 29 Tagen. Damals gab es Knatsch zwischen Middendorp und Thomas Strunz, dem damaligen Geschäftsführer Sport bei RWE. Middendorp ist ein Trainertyp, der rigoros seine Konsequenzen zieht, wenn es ihm nicht passt - wie jüngst in Meppen oder auch Tansania.