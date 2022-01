Premier League: Schalke-Fan vor Wechsel nach Newcastle

Er ist Fan des FC Schalke, wechselt nun aber vermutlich in die Premier League. Nationalspieler Robin Gosens soll sich mit dem neureichen Klub einig sein.

Ihm selber wird nachgesagt, dass er Fan des FC Schalke ist. Auch ein Wechsel in die Bundesliga würde Robin Gosens reizen, natürlich am liebsten zum aktuellen Zweitligisten FC Schalke.

Doch zuvor geht der Nationalspieler einen anderen Weg. Aktuell spielt er noch für Atalanta Bergamo in der Serie A. In Kürze soll ein Wechsel in die Premier League anstehen - genauer gesagt zu Newcastle United. „Sky Italia“ berichtet vom Newcastle-Interesse am 27-Jährigen, dem abstiegsbedrohten Klub werden gute Chancen eingeräumt, den Linksfuß verpflichten zu können, der zuletzt viereinhalb Jahre in Italien spielte.

Klub und Spieler sollen sich dem Bericht zufolge einig sein, Gosens Gehalt soll sich bei einem Wechsel angeblich verdoppeln. Bis 2023 steht er noch in Bergamo unter Vertrag, bei einem Transferwert von 35 Millionen Euro müssen die Engländer, die seit Oktober einen neuen Besitzer haben, ein saudi-arabisches Konsortium unter Führung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, eine ordentliche Ablöse zahlen.

Hier soll es noch keine Einigung geben, allerdings scheint Geld derzeit das kleinste Problem in Newcastle zu sein. Auf fast allen Positionen scheinen die neuen Besitzer nachlegen zu wollen. Ein Stürmer ist bereits da, Gerüchte gibt es auch um Leipzigs Amadou Haidara oder Bayerns Abwehrstar Niklas Süle.

Klar ist nur: Die neuen Besitzer tun alles, damit der Klub nicht absteigt. Denn nach einem geschafften Klassenerhalt soll der große Angriff erfolgen, schließlich gilt Newcastle United nach der Übernahme als einer der reichsten Vereine der Welt.