Frauen: „Weiterer wichtiger Schritt“ - Schalke gründet U19-Mädchen-Mannschaft

Die Königsblauen treiben die Entwicklung weiter voran. Durch das neue Team soll der Übergang in den Seniorinnen-Bereich erleichtert werden.

Schalke 04 wird im Frauen-Fußball zur Spielzeit 2025/2026 erstmals mit einer U19-Mannschaft starten.

Damit soll der Übergang vom Talent- in den Seniorinnen-Bereich vereinfacht werden. In Kürze bieten die Königsblauen Trainingseinheiten zur Sichtung von Spielerinnen an.

„Mit der Gründung einer U19 gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung unseres Juniorinnenbereiches“, sagt Boris Liebing, der auf Schalke den Fußball der Frauen federführend vorantreibt.

Liebing stellt auf der vereinseigenen Homepage fest: „Für viele Spielerinnen wird diese Mannschaft eine sehr hilfreiche Ebene zur Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten darstellen und ihnen den Übergang in den Seniorinnenbereich erleichtern. Junge Spielerinnen bestmöglich zu entwickeln, zu fördern und sie an die Seniorinnenmannschaften heranzuführen ist der klare Weg des FC Schalke 04.“

Schalke 04: Jahrgänge 2007 und 2008 können sich bewerben

Die ersten Sichtungstrainings für die neue Schalker Mannschaft beginnen Anfang des kommenden Jahres. Bewerben können sich alle Spielerinnen der Jahrgänge 2007 und 2008. Da die Sichtungsveranstaltungen der A-Juniorinnen parallel zu denen der B-Juniorinnen stattfinden, können sich die Jahrgänge 2009 und 2010 ebenfalls bewerben, um sich für die U17 zu zeigen. Die genauen Daten werden im neuen Jahr bekanntgegeben. Interessierte Fußballerinnen können sich bereits vorab unter frauenfussball@schalke04.de anmelden.

Team I und Team II stehen auf Platz 2

Für die Schalker Frauen- und Mädchen-Teams läuft es in der aktuellen Saison erneut vielversprechend. Team I steht als Westfalenliga-Neuling auf dem zweiten Tabellenplatz. Schalkes Team II überwintert als Tabellenzweiter der Landesliga. Team III rangiert in der Kreisliga Herne/Gelsenkirchen auf dem Platz an der Sonne. Die B-Juniorinnen der Königsblauen liegen in der Westfalenliga auf Rang fünf.