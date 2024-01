Mandy Islacker spielt mittlerweile für den VfB Stuttgart. Die gebürtige Essenerin bekommt bei ihrem Antritt gleich viel Lob von ihrem neuen Verein.

Einen Rekord muss Mandy Islacker begraben. Bei einem anderen hat sie gute Chancen, zumindest in die engere Auswahl zu kommen. Mit ihrem Wechsel vom Kreisligisten Viktoria Köln zum Oberligisten VfB Stuttgart hat die Enkelin von Rot-Weiss-Essen-Legende Franz „Penny“ Islacker die Chance auf die „Torjägerkanone für alle“ für die 7. Ligen erstmal vertan. 58-Mal traf die 35-jährige Stürmerin für die Kölner in zwölf Spielen. Nun fängt sie in Baden-Württemberg noch einmal bei null an.

Gut zweieinhalb Stunden Bahnfahrt liegen zwischen ihrem Wohnort Köln und ihrem neuen Verein. Das dürfte eben dieser andere Rekord sein, den Islacker für sich beanspruchen könnte. Diesen Weg wird sie zum Training und zu den Spielen zurücklegen müssen. „Das Projekt VfB Stuttgart hat mich überzeugt, hier entsteht etwas“, sagte sie vor dem ersten Training am vergangenen Dienstag.

Ihr Vertrag soll erst mal bis zum Saisonende gelten. „Von uns aus kann ich sagen, dass sie auch sehr gerne länger beim VfB bleiben und uns beim Erreichen unserer Ziele helfen kann“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Sascha Glass gegenüber fussball.de. Glass war in Islackers Zeit beim 1. FC Köln, ihrer letzten Station vor dem Ende ihrer Profi-Karriere, ihr Trainer. „Mandy ist eine der professionellsten Spielerinnen, mit denen ich arbeiten durfte – und sie besitzt nach wie vor das sportliche Niveau, um jederzeit sofort wieder in der Frauen-Bundesliga spielen zu können“, meinte er.

Das Aufstiegsrennen ist eng

Dorthin soll es für den VfB Stuttgart auf lange Sicht gehen. Zuerst ist aber der Aufstieg in die Regionalliga Süd das Ziel. Nach der Hinrunde belegen die Schwaben in der Oberliga den ersten Platz und haben zwei Punkte Vorsprung auf den SC Sand II.

In der Rückrunde können sich die Stuttgarter nun auf die Tore von Mandy Islacker freuen. Egal, in welcher Liga, die Stürmerin hat den eingebauten Torriecher. In der Bundesliga traf die gebürtige Essenerin. Für den MSV Duisburg, die SGS Essen, den FC Bayern München, den BV Cloppenburg, den 1. FFC Frankfurt und den 1. FC Köln insgesamt 146-mal und das in 282 Spielen. In ihrer Vita stehen neben zwei Torjägerkanonen in der Bundesliga auch der Gewinn der Champions League 2015 mit den Bayern.