Bezirksligist landet Coup - 284-facher Regionalliga-Spieler kommt

Ein Klub aus der Bezirksliga Westfalen 13 hat einen hochkarätigen Neuzugang vermeldet. Ein erfahrener Regionalliga-Spieler kommt.

Beinahe 300 Partien absolvierte Kevin Kahlert in der Regionalliga. Nach der Winterpause wird der 34 Jahre alte Defensivspieler dann in der Bezirksliga auflaufen. Er wechselt zum TuS Schwarz-Gelb Oestinghausen. Das gab der Verein aus dem Kreis Soest kurz nach Weihnachten bekannt.

Der TuS steht in der Staffel 13 der Bezirksliga Westfalen auf dem zweiten Tabellenplatz, hat acht Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze und eine Partie mehr als Spitzenreiter Hövelhofer SV absolviert. Doch die Ambitionen sind groß - wie nicht zuletzt die Verpflichtung Kahlerts zeigt.

"Mit Kevin bekommen wir gerade im Defensivbereich nochmal die nötige Erfahrung dazu, die uns sicherlich in engen Spielen mehr Stabilität geben wird", freut sich Spieler und Kaderplaner Moritz Pipers über den Transfercoup. "Gerade Kevins Ansprache auf dem Platz wird unseren jungen talentierten Spielern helfen, brenzlige Situationen zu lösen und sich so noch schneller zu entwickeln."

Kahlert stammt aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg und spielte anschließend viele Jahre in der Nordost- und Nord-Staffel der Regionalliga für Vereine wie die TSG Neustrelitz, Viktoria Berlin oder Berliner AK.

Ende 2020 wechselte er zu Rot Weiss Ahlen in die Regionalliga West. Dort trug der Routinier bis zu seinem Abschied am Ende der vergangenen Saison die Kapitänsbinde. Insgesamt sammelte er die Erfahrung von 284 Viertliga-Partien. Seit Sommer spielte Kahlert für den A-Ligisten TuS Uentrop. Jetzt geht es in der Bezirksliga weiter.

Mitverantwortlich für den Wechsel war Dominic Möller, der vor wenigen Wochen als Sportlicher Leiter in Oestinghausen anheuerte und gut mit Kahlert befreundet ist. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung, vor allem weil Oestinghausen riesiges Potenzial hat. Zudem bestand kein Zweifel an dem Projekt in Oestinghausen, da ich weiterhin mit Dominic zusammenarbeiten möchte und wir gleich denken", erklärte Kahlert seinen Wechsel.