Tusem Essen: Ambitionierter Trainer - "Ich will so hoch trainieren wie nur möglich"

Tusem Essen hat eine gute Runde hingelegt. Der Landesliga-Absteiger verabschiedete sich als Dritter in die Winterpause.

Der SV Genc Osman Duisburg und Blau-Gelb Überruhr spielen in der Bezirksliga Gruppe 5 am Niederrhein gefühlt in einer eigenen Liga. Dahinter tummelt sich dann aber schon Tusem Essen.

Der Klub vom Fibelweg auf der Margaretenhöhe spielt als Landesliga-Absteiger mit einem verjüngten Mannschaft eine ordentliche Serie. Das findet auch der Trainer, der seit fünf Jahren beim Tusem das sportliche Sagen hat.

Carsten Isenberg über...

... die abgelaufene Hinrunde des Tusem Essen: "Ich bin total zufrieden mit der Hinrunde. Wir haben nach dem Abstieg einen kleinen Umbruch vollzogen und uns ausschließlich mit jungen Spielern verstärkt. Das hat alles sehr gut funktioniert. Wir stehen auf dem 3. Tabellenplatz und das ist in dieser Saison auch das Maximum, was wir erreichen können. Die Mannschaft vor uns spielen ihr eigenes Ding aus. Da ist die individuelle Qualität in beiden Kadern - sowohl beim SV Genc Osman als auch Blau-Gelb Überruhr - zu hoch. Auf eine ganze Saison gesehen, sind sie zu stark. Aber der Wiederaufstieg war auch nicht unser Ziel. Da haben sich andere Mannschaften den Aufstieg auf die Fahne geschrieben."

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: "Da kann ich das letzte Spiel des Jahres nennen. Wir haben beim Mülheimer SV 07 2:0 gewonnen. Wir haben aus der letzten Rille gepfiffen, uns haben acht Spieler gefehlt. Da sind wir aber super aufgetreten. Und: Der MSV 07 hatte zuvor vier Siege in Folge eingefahren. Das Spiel war ein Spiegelbild dessen wie gut unsere Weiterentwicklung voranschreitet."

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: "Das war unsere Niederlage beim 1. FC Mülheim, wo wir 2:4 verloren haben. Wir sind gut in die Saison gestartet und hatten dann eine Delle, in der wir drei Spiele in Folge gegen Burgaltendorf, Katernberg und 1. FC Mülheim verloren. Das war unsere schlechteste Phase, inklusives des schlechtesten Spiels gegen Mülheim."

... die Ziele für das Jahr 2024: "Wir wollen die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben. Mir macht es großen Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Natürlich wollen wir auch Spiele gewinnen und den dritten Platz im Bestfall verteidigen. Im Januar setzen wir uns zusammen und schauen wie es weitergeht. Ich würde gerne weiter beim Tusem bleiben und die nächsten Ziele angehen. Ich will als Trainer so hoch wie nur möglich arbeiten. Da ist es auch klar, dass wir auf Strecke zurück in die Landesliga wollen. Auf diesem Weg wird uns Dominik Alt, der zurück nach Stuttgart geht, nicht mehr weiterhelfen."