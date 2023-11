SV Burgaltendorf: Aufstieg abgehakt, keine Trainerfrage - Philosophie wird hinterfragt

Die Saison 2023/2024 verläuft für den SV Burgaltendorf sehr enttäuschend. Der selbsternannte Aufstiegsaspirant läuft der Musik weiter hinterher.

Nach 14 Spieltagen beträgt der Rückstand des SV Burgaltendorf auf die Tabellenspitze satte elf Punkte. Dabei ist zwar SV Genc Osman Duisburg Tabellenführer, doch der punktgleiche Zweite Blau Gelb Überruhr hat noch ein Spiel in der Hinterhand. So könnte der Rückstand der Burgaltendorfer gar auf 14 Zähler anwachsen.

"Darüber brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Wir machen jetzt hinter dem Aufstieg einen Haken. Alles andere wäre ja verrückt", sagt Jörg Oswald, enttäuschter Sportchef der Burgaltendorfer.

Die Essener hatten einiges an Geld in die Hand genommen, um die Mannschaft namhaft zu verstärken. Doch der Plan ging nicht auf. Die Landesliga-Rückkehr will Burgaltendorf nicht gelingen. Spätestens seit Freitag, dem 0:5 gegen die DJK Sportfreunde Katernberg, haben Oswald und Co. das Ziel aufgeben.

Oswald: "Wer das Spiel gesehen hat, der weiß, dass das 0:5 kaum zu erklären ist. Wir hätten zur Pause auch 3:2 oder 4:2 führen können. Wir treffen in dieser Saison zu selten das Tor. Beim Spielstand von 0:2 verschießt auch unser sichere Schütze Georgios Ketsatis einen Elfmeter. Das passt irgendwo alles ins Bild - leider."

Der Sportchef erklärte am Montag (13. November 2023) gegenüber RevierSport weiter: "Wir werden jetzt genau gucken, welche Spieler sich wie präsentieren - alle haben ab sofort ein Schaulaufen. Vielleicht werden wir den Kader schon im Winter verkleinern. Vielleicht werden wir auch einen anderen Weg gehen müssen als bisher. Wir sind jetzt den Weg mit erfahrenen und gestandenen Spielern zwei Jahre gegangen, aber haben die Landesliga-Rückkehr nicht realisieren können. Wir müssen alles überdenken."

Was aber nicht überdacht wird, sind die Positionen im Trainerteam. Andreas Krippel und Sascha Hense sitzen fest im Sattel. Oswald betonte: "Beide stehen nicht zur Disposition. Ich sehe ja wie hart beide arbeiten. Es liegt nicht immer an den Trainern. Wir werden den Weg gemeinsam gehen."