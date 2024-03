Bezirksligist SV Burgaltendorf gehört zu den Spitzenteams. Auch im nächsten Jahr wird der SVA wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen.

Der SV Burgaltendorf feierte am vergangenen Spieltag einen emotionalen 4:3-Sieg im Verfolgerduell gegen Tusem Essen. In dieser Partie drehte der SVA einen 0:2- und 1:3-Rückstand in einen Heimdreier um und kletterte auf den dritten Tabellenplatz. Den Siegtreffer erzielte Routinier Kevin Barra per Elfmeter in der Nachspielzeit.

Entsprechend zufrieden zeigt sich Coach Sascha Hense, der gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Andreas Krippel die Geschicke an der Seitenlinie leitet, über den dritten Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause: "Ich bin extrem stolz auf die Jungs. Was wir aktuell machen, ist phänomenal. Wir haben eine tolle Moral gezeigt. Das war ein geiler Restrundenstart. Wir sind auf einem guten Weg. So kann es gerne weitergehen."

Weiter geht es für den Bezirksligisten am Sonntag (10. März, 14 Uhr) mit dem schwierigen Auswärtsspiel bei SuS Haarzopf. Unabhängig vom Ausgang der Saison stellt Burgaltendorf aber bereits jetzt die Weichen für die Zukunft.

Nachdem das Trainerteam (Hense/Krippel + Torwarttrainer Schmidt) bereits verlängert hatte, folgten insgesamt 17 Spieler: Leon Metke, Maurice Tavio Y Huete, Mustafa Anwar, Ricardo Zweck, Jose Mario Goncalves, Mike Justenhofen, Michael Seidelmann, Georgios Ketsatis, Fabian Graf, Kevin Barra, Jonas Altenkamp, Alkan Albayrak, Felix Scheider, Kai Nakowitsch, Marcel Glahn, Jonas Rölver und Dylan Grün werden auch 2024/25 ihre Schuhe an der Windmühle schnüren.

Hense freut sich über die vielen Verlängerungen: "Wir wollten mit 17 Feldspielern verlängern und haben dies auch geschafft. Die Spieler haben unsere Philosophie für die nächsten drei Jahre vorgestellt bekommen und Bock darauf, diesen neuen Weg mit uns zu gehen. Uns als Trainer macht es natürlich stolz, dass alle Spieler schnell ihre Zusage gegeben haben. Jede einzelne Verlängerung ist wichtig für uns und vereinfacht uns die Planung für die nächste Spielzeit."

Denn klar ist: Burgaltendorf möchte zeitnah wieder in die Landesliga zurückkehren. Es gibt einen Drei-Jahres-Plan, wie Hense erklärt: "Unser Ziel wird immer die Spitzengruppe sein. Nach langen Gesprächen über die konzeptionelle Ausrichtung des Vereins wollen wir in den nächsten drei Jahren wieder in die Landesliga zurück. Es wird bei uns einen Umbruch geben, dieser wird aber über zwei, drei Jahre andauern", betont der 46-Jährige.

Hense weiter: "Da binden wir auch ganz stark unsere Jugend mit ein, die ab sofort wichtiger Bestandteil unserer Philosophie sein wird. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Ziel ist es, wieder "gesund" Landesligafußball in Burgaltendorf zu sehen."

Neben den 17 Verlängerungen werden natürlich auch externe Spieler zum Kader dazustoßen. Da soll in den nächsten Wochen auch endgültig offiziell Vollzug gemeldet werden.

Hense: "Unsere Kaderplanung ist fast abgeschlossen. Es wird einige neue Gesichter in unserem Team geben. Viele junge Spieler haben uns ihre Zusage gegeben. Auch zwei, drei Spieler mit Erfahrung, die uns punktuell auf Positionen verstärken, kommen an die Windmühle. Alle Neuen haben Bock auf die neue Ausrichtung und wir sind froh, dass wir Anfang März schon fast unseren kompletten Kader für die neue Spielzeit stehen haben."