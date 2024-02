Bezirksligist SV Burgaltendorf hat vor dem Restart am Wochenende wichtige Personalentscheidungen bekanntgegeben.

Am Sonntag (18. Februar) geht es wieder los in der Bezirksliga Gruppe sechs für den SV Burgaltendorf. Der Essener Klub ist zu Gast beim Mülheimer SV und peilt dort den sechsten Auswärtssieg der Saison an.

Wenige Tage vor dem Restrundenauftakt hat Burgaltendorf bereits die Weichen für die Zukunft gestellt: Mit den beiden Cheftrainern Sascha Hense und Andreas Krippel sowie Torwarttrainer Markus Schmidt wurde vorzeitig verlängert.

Hense wechselte 2022 vom Liga-Konkurrenten Vogelheimer SV zum SV Burgaltendorf, Krippel ist seit 2021 mit dabei und Schmidt übt seit dieser Spielzeit das Amt des Torwarttrainers aus. Auch in der Saison 2024/25 wird das Trainer-Team zusammenbleiben und die Geschicke an der Windmühle leiten.

Ganz zur Freude von Hense, der sich bewusst für eine Vertragsverlängerung entschied. "Ich fühle mich sehr wohl in Burgaltendorf. Wir möchten gemeinsam etwas formen, was auch langfristig Erfolg hat. Zu diesem Team gehören Andreas, Markus und unser Sportlicher Leiter Jörg Oswald", erklärte der 46-Jährige gegenüber RevierSport.

Hense weiter: "Wir arbeiten sehr eng zusammen und das ist das, was Spaß macht. Aber auch die Zusammenarbeit mit dem Vorstand und allen ehrenamtlichen Helfern, die unermüdlich im Verein Gas geben, macht einfach Spaß. Die Reise geht weiter."

Das Ziel des Bezirksligisten bleibt weiterhin die Rückkehr in die Landesliga. In der aktuellen Spielzeit sieht es aber nicht danach aus, dass dieser Coup kurzfristig gelingt. Schließlich beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter Genc Osman Duisburg bereits satte 14 Punkte.

Trotzdem steht der SVA auf dem vierten Tabellenplatz und spielt eine ordentliche Runde. Spätestens im kommenden Jahr soll dann richtig angegriffen werden – erneut mit Sascha Hense, Andreas Krippel und Markus Schmidt.