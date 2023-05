Der SuS Haarzopf hat einen neuen Sportdirektor vorgestellt. Sein Name ist wohl jedem im Essener Amateurfußball ein Begriff.

Mitte April 2023 berichtete RevierSport über die schwere Verletzung von Marc Enger, dem Kapitän und Torjäger der "Ü23" von SuS Haarzopf. Ein Wadenbeinbruch bedeutete das Saisonaus für den 33-Jährigen.

Rund fünf Wochen später gab Haarzopf nun bekannt, dass Enger eine neue Aufgabe innerhalb des Vereins übernimmt. Der frühere Spielführer des Oberligisten SpVg Schonnebeck wird Sportdirektor am Föhrenweg. In der nächsten Saison spielt die erste Mannschaft des SuS Haarzopf in der Bezirksliga und auch die "Ü23", die für den guten Zweck spielt, ist nur noch einen Punkt vom Aufstieg in die Bezirksliga entfernt.

In einer Pressemitteilung erklärte Enger seine Entscheidung: "Aufgrund meiner Verletzung werde ich leider weite Strecken der kommenden Saison verpassen. Diese Zeit möchte ich für den Verein nutzen und noch mehr Verantwortung übernehmen. Die Entwicklung hier am Föhrenweg ist auf einem richtig guten Weg. Ich denke, wir können schon etwas stolz sein, was hier aktuell rund um den Verein passiert. Mein Ziel ist es, diesen Weg weiter mitzugestalten und die wirklich gute Zusammenarbeit mit unserem Vorstand rund um Uli Ostermann fortzuführen. Dabei möchte ich die Menschen im Verein enger miteinander verknüpfen und unsere Vereinsidentität weiterentwickeln."

Der Mittelstürmer ist ein Urgestein des Essener Amateurklubs. Von 1994 bis 2015 schnürte er bereits die Schuhe in Haarzopf und 2020 feierte er die Rückkehr. Im grün-weißen Trikot wurde Enger schon Torschützenkönig in der Bezirksliga und Kreisliga B (77 Tore in einer Saison). Deswegen macht der 33-Jährige auch keinen Hehl um die persönliche Verbindung zu seinem Herzensklub:

"Für mich ist dieser Verein seit Kindheitstagen etwas ganz Besonderes und das möchte ich auch an die nächste Generation weitergeben. Als Sportdirektor unterstütze ich nun auch offiziell unseren sportlichen Leiter Friedhelm Ingenhag bei der Kaderplanung und kümmere mich natürlich um mein Herzensprojekt mit der Ü23 und 'Kicken für den guten Zweck'. Zudem möchte ich ein Ansprechpartner für unsere Mannschaften sein und Konzepte und Ideen im Verein entwickeln und mitbegleiten. Mir ist es ganz wichtig, unsere Senioren- und Jugendabteilung noch enger zusammenzuführen. Viele Themen, auf die ich mich wirklich sehr freue! Im nächsten Jahr gibt es diesen wunderbaren Verein schon 100 Jahre! Gemeinsam können wir sicherlich noch viel bewegen! Haarzopf in grün!"