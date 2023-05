Essen: Bezirksliga-Spitzenreiter stellt neue sportliche Führung vor

Noch vier Spiele sind es für die SG Schönebeck, dann winkt im Bestfall eine kommende Saison in der Landesliga. Die SGS stellte nun eine neue sportliche Führung vor.

Nur wenige Stunden nach dem 1:1 im Gipfeltreffen beim Vogelheimer SV stellte der niederrheinische Bezirskliga-Gruppe-7-Spitzenreiter SG Schönebeck eine neue sportliche Führung für die Saison 2023/2024 vor.

Zuvor hatten die Schönebecker die Trennung von Daniel Neidek bekanntgegeben - RevierSport berichtete.

Die SGS stellte den Ur-Schönebecker Sven Tappeser mit dem erfahrenen Kurt Nauroschat als neue Doppelspitze in der sportlichen Leitung vor. Tappeser ist aktuell noch Trainer des A-Ligisten Blau-Weiß Fuhlenbrock. Er wird die Bottroper am Saisonende verlassen und machte seinen Abschied bereits offiziell.

Der SGS-Abteilungsvorsitzende Christian Kersjes freut sich über die Zusagen: "Für die SGS-Herren ist das eine super Lösung - SGS-Gen gepaart mit viel Fußballfachwissen. 'Tappe' ist an der Ardelhütte groß geworden und war Teil der erfolgreichen Mannschaft, die 2008/2009 in die Landesliga aufgestiegen ist. Ein Coup, den der Verein auch in dieser Saison schaffen kann. Kurt ist ein mit allen Wassern gewaschener 'alter Fuchs', der nach seiner Zeit beim SV Heißen einfach wieder Bock auf Fußball hatte."

Tappeser spielte einst nicht nur jahrelang für die SG Schönebeck, sondern ging als Offensivspieler auch für Klubs wie SuS Haarzopf, Rot-Weiss Essen II oder auch den MSV Duisburg II auf Torejagd.

Als Trainer führte Tappeser Fuhlenbrock in die Kreisliga A an und will sich mit dem Klassenerhalt bei Blau-Weiß, wo er noch als E-Jugend-Coach und Spieler der Alten Herren aktiv ist, verabschieden, bevor er wieder an der Ardelhütte seine Zelte aufschlägt.