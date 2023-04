Bezirksliga: SGS-Sportchef weg, Heisingen mit Zugang

In der Bezirksliga Gruppe 7 am Niederrhein haben ein Auf- und ein Abstiegskandidat je eine Personalentscheidung bekanntgegeben.

Die SG Schönebeck, Tabellenführer in der Bezirksliga, hat in der Woche vor dem Spitzenspiel beim ärgsten Verfolger Vogelheimer SV (Sonntag, 15.15 Uhr, RevierSport-Liveticker) eine zukunftsweisende Personalentscheidung getroffen. Der Sportchef, Daniel Neidek, geht von Bord.

"Daniel hat uns darüber informiert, dass er – unabhängig vom weiteren Saisonverlauf – seine Arbeit bei den SGS Herren zum Ende der Spielzeit beenden möchte. Bei vier Herrenteams (plus Alte Herren) und der Anbindung an die obersten Jugendmannschaften bedeutet das einen enormen Zeitaufwand", erklärt Christian Kersjes, Vorsitzender der Abteilung Herren-Fußball bei der SG Schönebeck.

Neidek ergänzt: "Es waren 18 hochintensive Monate, in denen ich auch viel gelernt habe. Ich habe die Arbeit immer sehr gerne gemacht. Aber – wie es im Fußball – manchmal so ist: Irgendwann kommt ein Punkt, an dem man feststellt, dass es besser ist, die eine Arbeit zu beenden und etwas Neues zu machen. Nach insgesamt sechs Jahren in dieser Position bleibt es abzuwarten, was die Zukunft bringt. Der Punkt ist in den zurück liegenden Wochen immer mehr in mir gereift. Die SGS ist ein toller Verein und ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. Jetzt hauen wir noch einmal gemeinsam alles raus und versuchen, die Saison zu einem top Ende zu bringen."

Die Suche nach einer Neubesetzung des sportlichen Bereiches läuft in Schönebeck auf Hochtouren.

Heisinger SV: Slavko Franjic holt ehemaligen Weggefährten an den Baldeneysee

Derweil hat SGS-Liga-Konkurrent und Abstiegskandidat Heisinger SV einen neuen Mann für das Mittelfeld gefunden. Ab dem 1. Juli 2023 wird Kevin Konrad seine Schuhe für den Klub vom Baldeneysee schnüren.

Defensivspezialist Konrad wechselt vom A-Ligisten Turngemeinde Essen-West zur Kampfbahn an der Uhlenstraße und gab seine Zusage unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison 2023/2024.

HSV-Trainer Slavko Franjic ist Konrad kein Unbekannter. Beide arbeiteten in der Vergangenheit schon bei TB Heißen und den FSV Kettwig zusammen.