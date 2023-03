Bezirksligist SG Schönebeck reist am Sonntag zum Top-Spiel nach Überruhr. Mit an Bord: Robin Barth, der beste Torschütze des Tabellenführers.

Die SG Schönebeck spielt bislang eine überragende Saison in der Bezirksliga und führt die Tabelle mit 51 Punkten nach 19 Partien an. Als einziges Team in der Liga ist die SGS noch ungeschlagen.

Entsprechend positiv ist die Stimmung beim Spitzenreiter und Stürmer Robin Barth. "Wir haben eine gute Stimmung in der Mannschaft und eine klare Philosophie, wie wir die Spiele angehen möchten. Das konnten wir bislang oft in den Partien zeigen, weshalb es schwer ist, uns zu schlagen", erklärt der 29-Jährige das Erfolgsrezept.

Einer der Garanten für den ersten Tabellenplatz ist Barth selbst. Der Top-Torjäger erzielte in 17 Partien bereits 20 Treffer und führt damit – gemeinsam mit seinem alten Mannschaftskollegen Kevin Zamkiewicz (jetzt DJK Sportfreunde Katernberg) – die Torschützenliste der Bezirksliga an.

In allen drei Partien in diesem Jahr war Barth erfolgreich. Der pfeilschnelle Angreifer zeigt sich zufrieden mit seinen Leistungen nach seiner Rückkehr.

Zur Erinnerung: In der vergangenen Spielzeit spielte er noch bis Dezember 2021 für den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum: "Mit meinen bisherigen Leistungen bin ich natürlich sehr zufrieden. Nach einem halben Jahr Pause wieder direkt voll da zu sein, davon war nicht unbedingt auszugehen. Dass es jetzt bereits 20 Treffer sind, ist eine schöne Momentaufnahme, allerdings kein Grund, sich zurückzulehnen."

Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das in dieser Saison noch schaffen kann. Als ich zur SGS zurückkam, war es natürlich auch ein persönlicher Ansporn, auf die 100-Tore-Marke zu schielen. Robin Barth.

Zumal der 29-Jährige ein ganz besonderes Ziel verfolgt. Für die SG Schönebeck, die er bereits 2020 zum Aufstieg in die Bezirksliga schoss, kann er eine beeindruckende Quote vorweisen: 63 Pflichtspiele, 93 Tore! Barth ist nur noch sieben Treffer von der 100-Tore-Marke entfernt. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das in dieser Saison noch schaffen kann. Als ich zur SGS zurückkam, war es natürlich auch ein persönlicher Ansporn, auf die 100-Tore-Marke zu schielen. Dass ich diese in sieben Treffern erreiche und dadurch auch zur bislang erfolgreichen Saison meinen Teil beitrage, macht mich natürlich glücklich", betont er.

Wenn es nach Schönebeck und Barth geht, kommt schon am kommenden Spieltag (12. März, 15.15 Uhr) mindestens ein weiteres Tor des Stürmers hinzu. Dann gastiert die Elf von Coach Olaf Rehmann beim Tabellenzweiten Blau-Gelb Überruhr.

Sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger. Der Torjäger erwartet ein spannendes Spitzenspiel: "Wie jede Woche wollen wir ein gutes Spiel zeigen und am liebsten drei Punkte mit nach Hause nehmen. Wir wissen über die Qualitäten von Überruhr Bescheid und sind, denke ich, gut vorbereitet."

Aktuell liegt der Primus auf Meister-Kurs, aber das Verfolgerfeld ist stark aufgestellt. Vor allem die direkten Duelle gegen die Top-Teams könnten am Ende entscheidend dafür sein, ob Schönebeck tatsächlich der Aufstieg in die Landesliga gelingt. Unabhängig vom Ausgang der Saison lässt Barth die Zukunft bei seinem Jugendverein noch offen: "Bezüglich der kommenden Saison kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Wir befinden uns aktuell im Aufstiegsrennen, das genießt auch Priorität."