Das einstige Schalker Supertalent avanciert in Kater zum Aushängeschild. Der Ex-Weltmeister verlängert seinen Vertrag bei Al-Ahli SC.

Julian Draxler, ein Name, den man lange nicht gehört hat, zumindest nicht in Deutschland. Denn nach seinem Wechsel nach Katar ist es verhältnismäßig ruhig um den Weltmeister von 2014 geworden.

In Erinnerung geblieben ist besonders den Schalke-Fans wohl Draxlers Traum-Assist auf S04-Legende Raúl in dessen Abschiedsspiel. Mit einem herrlichen Hackentrick bedient das damalige Schalke-Talent den Señor, dessen Volley nur noch Formsache war. Mit dieser Traumkombination gegen Raúls damaligen Neu-Klub Al-Sadd Doha gewannen die beiden begabten Offensiv-Akteure die Auszeichnung zum Tor des Jahres 2013.

Raúl zog es dann im Karriere-Winter nochmal in die Wüste nach Katar - und sein damaliger Vorbereiter tat es ihm nach einer Dekade gleich. Draxler wechselte zur Saison 2023/24 ebenfalls nach Katar, zum Klub Al-Ahli SC.

Dort liefert er fantastische Zahlen: In insgesamt 20 Spielen in der "Stars League" in Katar gelangen ihm zwölf Tore und zehn Vorlagen - das sind im Schnitt mehr als ein Scorer pro Spiel. Anlass genug für Al-Ahli, den Deutschen mit einem neuen Arbeitspapier auszustatten.

Nach sky-Informationen erhalte Draxler einen neuen Dreijahresvertrag bis 2028. Zusätzlich steige er zum Vereins-Botschafter auf. Mit 31 Jahren ist Draxler eigentlich durchaus noch in einem Alter, um in Europa noch Fuß fassen zu können - das Kapitel auf dem hiesigen Kontinent hat er zu Gunsten seiner neuen Wohlfühloase Katar aber wohl hinter sich gelassen.

Seine Karriere bleibt ein großes Fragezeichen, ein "Was wäre wenn?". Draxlers großes Potenzial hat er wohl nie vollends ausgeschöpft. Der gebürtige Gladbecker verließ seinen langjährigen Jugendklub, den FC Schalke 04, im Jahr 2015 für eine Ablöse von 43 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg. Damit ist er nach Leroy Sané Schalkes zweit-teuerster Abgang. Er hält zudem einen weiteren Rekord beim S04: Bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den Hamburger SV war er 17 Jahre und 117 Tage alt - so jung wie keiner vor und nach ihm.

Nach Stationen beim VfL Wolfsburg, vielen Jahren als Rotationsspieler bei Paris Saint-Germain und einer kurzen Leihe bei Benfica Lissabon wechselte das einstige Supertalent nach Katar. Dort wird Draxler nun allem Anschein nach - sein Vertrag wird bis 2028 verlängert - auch seine Karriere beenden.