Unschöne Szenen gibt es nicht nur im Fußball, sondern auch beim Eishockey. Die Begegnung Moskitos Essen gegen Hammer Eisbären musste abgebrochen werden.

Unschöne Szenen, die an den Spielabbruch im Sommer in Altenessen bei der Partie zwischen Al-Arz Libanon und RuWa Dellweig erinnern. Die Moskitos Essen empfingen am Montagabend die Hammer Eisbären, die nach dem zweiten Drittel in ihrer Kabine blieben. Der Grund: Sämtliche Wertgegenstände der Gäste wurden entwendet. Hier geht es zum Liveticker der Ereignisse.