Kevin Weggen ist Kapitän beim Oberligist FC Büderich. Zusätzlich ist er Spieler in der Baller League und Kleinfeld-Nationalspieler. RevierSport hat exlusiv mit ihm Gesprochen.

Bei Kevin Weggen dreht sich wohl alles um Fußball. Der 31-Jährige ist momentan Kapitän beim FC Büderich. Neben dem Tagesgeschäft in der Oberliga Niederrhein nimmt der Mittelfeldspieler mittlerweile schon an der zweiten Saison der Baller League teil.

Die Baller League ist eine Kleinfeldliga, gegründet von Mats Hummels und Lukas Podolski. Die teilnehmenden Mannschaften werden von prominenten Streamern oder Fußballspielern gemanagt und mit Amateurspielern besetzt.

Einer dieser Amateurspieler ist Kevin Weggen. Jeden Montag spielt er mit Calcio Berlin eine dreißigminütige Partie in einem Ligasystem – und das mit Erfolg: Seine Mannschaft stand vergangene Saison im Finale und musste sich am Ende nur der Mannschaft von Lukas Podolski geschlagen geben.

Kevin Weggen erzählt, wie er zur Baller League gekommen ist: „Ich habe die ersten Spieltage im Fernsehen geschaut. Dann ist ein früherer Mitspieler auf mich zugekommen, weil sein Team noch Spieler brauchte. Ich dachte erst, dass das nichts für mich ist, aber als ich es einmal ausprobiert habe, merkte ich, dass es mir Spaß macht.”

Ein regelmäßig thematisiertes Thema ist die zusätzliche Belastung der Baller League für Amateurspieler. Nach einem 90-minütigen Spiel am Sonntag in den Amateurligen geht es anstelle von Regeneration für die Teilnehmer am Montag schon weiter.

Weggen gibt zu, dass es eine zusätzliche Belastung ist, betont jedoch: „Bei mir kommt es immer darauf an, wie intensiv das Spiel am Sonntag war. Montags sind es dann oftmals weniger als 30 Minuten, weil es ja auch Auswechselspieler gibt.”

Zuletzt ein großes Thema: Herne-Spieler Migel-Max Schmelin zog sich beim Konkurrenzprodukt der Baller League, der Icon League, einen Kreuzbandriss zu.

Danach polterte Herne-Trainer Christian Knappmann und verbot ab sofort seinen Spielern die Teilnahme an solchen Formaten. Viele Trainer machen es ihm gleich und kritisieren diese Formate scharf.

Kevin Weggen kann beide Seiten verstehen und sagt: „Wenn so etwas wie bei Migel passiert, ist das natürlich höchst unglücklich. Ich finde es schwer, den Spielern so etwas zu verbieten, weil die meisten keine Vertragsspieler sind. Mein Trainer ist auch nicht begeistert, lässt es mich aber machen, solange ich in der Liga meine Leistung zeige.”

Die Teilnahme an der Baller League hatte für Weggen im Nachhinein weitreichende Folgen. Durch seine guten Leistungen in der Baller-League wurde der Präsident der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam.

Die Folge: Kevin Weggen ist Nationalspieler und trat unter anderem schon bei der Europameisterschaft mit Deutschland an. „Nach der Anfrage habe ich es bei Testspielen ausprobiert. Es macht schon sehr viel Spaß. Am Ende ist es auch eine große Ehre, weil man ja für Deutschland spielt und dieses Land auch vertritt. Ich bin gespannt, was noch kommt, und habe große Ziele mit der Nationalmannschaft.”

Mittlerweile hat die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft auch deutlich an Popularität gewonnen. Der 31-Jährige erklärt den Werdegang: „Vor Beginn der Baller League musste die Nationalmannschaft noch schauen, ob sie genug Spieler hat. Mittlerweile kann nicht mehr jeder Spieler dort Nationalmannschaft spielen. Man muss angefragt werden und wirklich für Deutschland alles geben wollen.”

Weggen zeigt sich zufrieden mit der Doppelbelastung und könnte sich nicht für eins entscheiden: „Es gibt bei beiden Sachen Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, dass es mir am meisten Spaß macht, dort, wo es gerade erfolgreich läuft. Da es diese Saison beim FC Büderich gut läuft, kann ich mich auf keinen Fall beschweren. Es macht mir beides unglaublich Spaß.”