Alemannia Aachen hat an diesem Dienstag zwei neue Spieltermine dazubekommen. Ein Testspiel und die 1. Runde im Mittelrheinpokal.

Alemannia Aachen wird in der Länderspielpause ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen bestreiten.

Die Partie findet am Donnerstag (10. Oktober) beim Tabellen-16. der Eredivisie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Und noch einer weiterer Termin für die Alemannia: Am Dienstagabend (8. Oktober) fand die Auslosung der 1. Runde des Mittelrheinpokals 2024/25 statt. Titelverteidiger Alemannia Aachen wurde der Horremer SV zugelost, der in der Bezirksliga spielt.

Rahmentermin für die 1. Pokalrunde ist Mittwoch, der 30. Oktober 2024. Als klassentiefere Mannschaft hat Alemannias Gegner automatisch das Heimrecht.

Termine gemäß Rahmenterminkalender: 1. Runde: 30. Oktober 2024 Achtelfinale: 14./15. Dezember 2024 Viertelfinale: 05. März 2025 Halbfinale: 09. April 2025 Finale: 24. Mai 2025

Das Teilnehmerfeld des Mittelrheinpokals besteht in der Saison 2024/25 letztmals aus 32 Mannschaften, bevor in der nächsten Saison auf 64 Mannschaften aufgestockt werden soll. Aus der 3. Liga nimmt neben der Alemannia außerdem Viktoria Köln teil, aus der Regionalliga West der SC Fortuna Köln, der 1. FC Düren sowie Eintracht Hohkeppel. Der Pokal wird, inklusive des Finals, in fünf Runden ausgespielt. Das Finale findet im Rahmen des Finaltags der Amateure am 24. Mai 2025 im Sportpark Höhenberg in Köln statt.

Mittelrheinpokal 2024/25: Paarungen der 1. Runde im Überblick

Germania Teveren (LL) - 1. FC Düren (RL)

TuS Königsdorf (MRL) - SC Germania Erftstadt-Lechenich (LL)

Bonner SC (MRL) - TuS 05 Oberpleis (LL)

FC Pesch (MRL) - SC Fortuna Köln (RL)

TuS Chlodwig Zülpich (LL) - SV Deutz 05 (LL)

SV Kurdistan Düren (LL) - Sportfreunde Uevekoven (BZL)

TV Hoffnungsthal (BZL) - FC Hürth (MRL)

FC Teutonia Weiden (MRL) - SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (LL)

FSV Neunkirchen-Seelscheid (LL) - Sportverein Nierfeld (BZL)

SV Bergisch Gladbach 09 (MRL) - FC Wegberg-Beeck (MRL)

SuSV Bornheim (LL) - FC Viktoria Köln (3.)

VfVuj Winden (KL A) - TuS Mondorf (BZL)

SG Türkischer SV Düren (BZL) - VfL Vichttal (MRL)

SV Altenberg (BZL) - SSV Merten (MRL)

Horremer SV (BZL) - Alemannia Aachen (3.)

SV Breinig Breinigerberg (BZL) - SV Eintracht Hohkeppel (RL)