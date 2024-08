Das RevierSport-Tippspiel ist zurück!

Nach einer mehrjährigen Pause startet mit der neuen Bundesliga-Saison auch endlich wieder das originale RevierSport-Tippspiel.

Bundesliga-Tippspiele gibt es wie Sand am Meer. Das legendäre RevierSport-Tippspiel ist einzigartig und begeisterte die Leser der Printausgabe bereits seit 1987. Uns ist egal in welcher Liga die großen Reviervereine spielen, wir tippen ligaübergreifend auch Schalke, die Zebras und RWE. Vielmehr noch: Wer in den unteren Ligen richtig tippt, kann sich wertvolle Bonuspunkte sichern.

Dem Spieltagssieger winkt an jedem Wochenende der "Wochen-Fuffi" und auf die besten Tipper im Revier warten am Ende der Saison tolle Preise wie Eintrittskarten, Fanartikel und vieles mehr.

Die Teilnahme am RevierSport-Tippspiel ist natürlich kostenlos. Einfach einen Nutzer-Account registrieren und sofort mittippen.

>>direkt zum RevierSport-Tippspiel