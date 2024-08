Der neue RevierSport-Newsletter ist da!

Keine Zeit gehabt, auf RevierSport.de zu lesen, was auf und neben den Plätzen im Revier gerade los ist? Kein Problem mit dem neuen RevierSport-Newsletter!

Wie schlagen sich Dortmund und Bochum in der Bundesliga? Was ist schon wieder bei Schalke und RWE los? Und wie steht es eigentlich um den Bezirksligisten ein Stück die Straße runter? Jeden Tag gibt es viele spannende Geschichten rund um die großen und kleinen Vereine im Ruhrgebiet. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.

Der neue RevierSport-Newsletter fasst die besten, spannendsten und aufregendsten Nachrichten der letzten Tage zweimal pro Woche für Sie zusammen und landet bequem in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nicht ganz zufällig orientiert sich der neue RevierSport-Newsletter dabei optisch und inhaltlich an der legendären RevierSport-Printausgabe, die ebenfalls immer am Montag und Donnerstag erschien. „Ehrlich, echt und nah dran. Egal, ob Champions League oder Kreisliga-Kunstrasen. So informiert RevierSport seit über 30 Jahren die Fans, früher als Heft, heute im Internet. Aber nicht jeder hat die Zeit, mehrmals täglich die aktuellsten Nachrichten zu lesen. Mit dem RevierSport-Newsletter verpasst man keine wichtige Neuigkeit mehr und geht top informiert in den nächsten Spieltag“, so RevierSport-Chefredakteur Christian Brausch.

Der RevierSport-Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden.

