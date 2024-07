Unter der Leitung von Cheftrainer Peter Neururer startete das diesjährige VDV-Proficamp am Dienstag, dem 2. Juli. Die vereinslosen Fußballer können sich für neue Jobs empfehlen.

Das Trainingscamp der Vereinigung der Vertragsfußballspieler startete am 2. Juli. Der Chefcoach ist niemand geringeres als die Trainerlegende Peter Neururer. Der ehemalige Bundesliga-Trainer trainierte die vereinslosen Spieler bereits von 2017 bis 2018. Nach einer kurzen Pause nahm Neururer das Amt 2020 erneut auf.

Die arbeitslosen Fußballer sollen während des Trainingslagers die Möglichkeit bekommen, sich für neue Angebote im bezahlten Fußball zu empfehlen. Laut VDV finden über 80 Prozent der Teilnehmer einen neuen Verein. Trainiert wird auf dem Gelände der Sportschule Wedau in Duisburg.

Den diesjährigen Kader bilden unter anderem gestandene Profis wie Romuald Lacazette (ehenmals Darmstadt, 1860 München). Sein Cousin ist Lyon-Profi Alexandre Lacazette. Mit dabei sind aber auch junge Talente wie Luis-Felipe Monteiro (ehemals Düsseldorf U23) oder Lucien Littbarski (ehemals Greuther Fürth II). Lucien Littbarski ist der Sohn von Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski.

Das VDV-Team spielte am Montag, dem 8. Juli, bereits sein erstes Testspiel gegen den Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl. Der Fünfligist gewann das Spiel mit 3:1.

Trainer Peter Neururer sagte zum Spiel: "Das Spiel hat für uns keine Wertung. Die Mannschaft hat sich gefühlt am Spieltag zum ersten Mal kennengelernt. Es war für uns eher eine Cardioeinheit als ein ernstzunehmendes Testspiel. Wir werden das Trainingscamp jetzt nutzen, um eine schlagfertige Truppe aufzubauen. Auch wenn Fußballspieler natürlich jedes Spiel gewinnen wollen, geht es für uns nicht um Ergebnisse. Die Spieler sollen sich in den kommenden Spielen präsentieren."

Da Spieler, welche im VDV-Trainingscamp teilnehmen, nicht in der Mannschaftsvorbereitung stattfinden, müssen diese in einem einsatzbereiten Fitnesszustand sein, falls es zu einem Angebot kommt. "Wir haben einen tollen Staff. Das Trainingslager in Duisburg ist mit einem Profitrainingslager zu vergleichen. Es ist eine Rundumbetreuung mit Ärzten, individuellen Trainertypen und Pysios. Es werden regelmäßig Leistungsdiagnostiken durchgeführt. Am Ende der Vorbereitung wird jeder Spieler körperlich auf einem Profiniveau sein", erklärte der VDV-Trainer.

Für die Vereinslosen ist es sicherlich eine schwierige Situation. Die Spieler sind geplagt von Ungewissheit und Existenzängsten. Das erkennt auch Neururer: "Die Berufslosigkeit ist für jeden Menschen eine prekäre Situation. Die Jungs müssen sich jetzt erstmal profilieren. Die Spielerberater können mit den Spielern kein Geld verdienen und beraten deswegen teilweise schlecht oder gar nicht. Deshalb stelle ich mein Netzwerk für jeden Akteur zur Verfügung."

Der ehemalige Schalke-Trainer sagte weiter: "Für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ich habe Spaß an der Arbeit und ich möchte den Spielern helfen. Mit dem Profifußball habe ich abgeschlossen."