Westfalenliga 2: Spannender geht es nicht mehr - so bleibt TuS Hordel in der Liga

Vor dem letzten Spieltag spitzt sich der Abstiegskampf in der Westfalenliga 2 zu. TuS Hordel ist nach dem 2:2 gegen Brünninghausen mitten drin. So kann die Rettung gelingen.

Viel spannender geht es nicht mehr! Am letzten Spieltag kommt es im Abstiegskampf der Westfalenliga 2 zum großen Showdown. Vier Teams kämpfen um zwei Nichtabstiegsplätze. Und mitten drin befindet sich die TuS Hordel. Wer hätte das vor einem Monat gedacht?

Aber nach einem Endspurt mit drei Siegen und einem Unentschieden gegen den bisherigen Spitzenreiter FC Brünninghausen ist das Team von der Kappskolonie wieder mitten im Rennen.

Zwar steht die Mannschaft von Trainer Mirko Talaga immer noch auf dem zweitletzten Tabellenplatz, aber der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist auf zwei Zähler geschmolzen. „Ich mache der Mannschaft ein Riesenkompliment, was sie hier seit vier Wochen in jedem Spiel abreißt. Wobei das fußballerisch nicht immer super war. Aber die Jungs zerreißen sich“, lobte Talaga seine Mannschaft nach dem 2:2 gegen Brünninghausen. „Sie glauben an sich bis zum Schluss. Vor einigen Wochen saßen wir hier und da hat keiner geglaubt, dass wir am letzten Spieltag noch um den Klassenerhalt spielen. Und da muss man der Mannschaft ein Kompliment zollen. Das muss man auch einfach mal sagen. Dementsprechend war das 2:2 kurz vor dem Ende nochmal sehr wichtig.“

Das Ausgleichtor durch Timo Erdmann fiel zwei Minuten vor dem Ende. „Fußballerisch war es nicht das allerhöchste Regal. Man hat gemerkt, was auf dem Spiel stand“, fand Talaga. Aber: „So leben wir immer noch.“ Der Trainer ist zuversichtlich, dass die Rettung noch gelingt: „Am letzten Spieltag ist ganz viel möglich. Hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Woche den Dreier in Sodingen einfahren und Wanne-Eickel und YEG Hassel nicht entsprechend punkten, dann bleiben wir in der Liga.“

Es gibt aber mit Concordia Wiemelhausen sogar noch ein viertes Team, das Hordel überholen kann. Sowohl Concordia als auch YEG Hassel haben 31 Punkte, der DSC Wanne-Eickel 30 Punkte und TuS Hordel 29 Zähler. Am letzten Spieltag muss Concordia Wiemelhausen zum BSV Schüren, während YEG Hassel den SC Neheim empfängt. Wanne-Eickel spielt gegen den RSV Meinerzhagen. Alles keine leichten Aufgaben.

Nächstes Wochenende mit alle Mann nach Sodingen fahren Jörg Versen

Um möglichst viel Unterstützung in Sodingen durch die eigenen Fans zu erhalten, gab Hordels Sportlicher Leiter Jörg Versen die Losung des VfL Bochum für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin aus. „Nächstes Wochenende mit alle Mann nach Sodingen fahren. Alle haben für uns gespielt. Wenn wir in der nächsten Woche unsere Hausaufgaben machen, dann schauen wir mal, wie es aussieht“, sagte Versen. „Damit hat wirklich keiner mehr gerechnet.“

Schlägt Hordel Sodingen und gewinnen Hassel und Wanne-Eickel nicht – oder gewinnt eins der Teams nicht und Concordia Wiemelhausen verliert auch, bleibt Hordel in der Westfalenliga.