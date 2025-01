Im letzten Spiel des 21. Spieltags der 3. Liga musste der BVB II eine 0:4-Pleite gegen Arminia Bielefeld hinnehmen. BVB-Coach Jan Zimmermann erklärte, wie es dazu kam und fand dennoch Positives.

Der BVB II musste am Sonntagabend eine herbe Niederlage einstecken. Gegen Arminia Bielefeld gab es im letzten Spiel des 21. Spieltags in der 3. Liga ein 0:4. Damit reißt die Serie von vier ungeschlagen Spielen in Folge.

"Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht. Zu viele gravierende Fehler", erklärt Trainer der U23, Jan Zimmermann. "Die dürfen in der Häufigkeit natürlich nicht passieren", fügte er hinzu.

Tatsächlich war das gesamte Spiel des BVB von Fehlern durchtrieben. Immer wieder verloren die Amateure die Kugel leichtsinnig, teilweise mit schweren Folgen, wie vor dem 0:1 und 0:2 aus Dortmunder Sicht.

Schon kurz nach Abpfiff hatte Zimmermann jedoch bereits eine Erklärung für den Auftritt parat: "Wir hatten zu viele Spieler dabei, die einfach keinen guten Rhythmus hatten, die nicht mit uns trainiert haben und nicht in unseren Abläufen sind."

Am Ende sind wir eine Ausbildungsmannschaft und dann gehört das dazu. Dann spielen wir auf Profi-Niveau und da werden diese Fehler halt bestraft. Jan Zimmermann

Für ihn ist das als U23 auch verständlich. "Am Ende sind wir eine Ausbildungsmannschaft und dann gehört das dazu. Dann spielen wir auf Profi-Niveau und da werden diese Fehler halt bestraft."

Trainer sah dennoch positive Aspekte

Trotz des deutlichen Ergebnisses war Zimmermann keineswegs gewillt, der Mannschaft jegliche Aufopferung abzusprechen. Im Gegenteil. Der Chefcoach fand sogar ein wenig Lob für den Auftritt.

"Ich finde, wir haben das Spiel zu deutlich verloren. Verdient ja, aber das wird den Jungs nicht gerecht. Ich finde auch, dass sie bis zum Schluss gekämpft haben und alles versucht haben", erklärte er.

Zimmermann betonte, dass es in der ersten Hälfte ausgeglichen war und seine Elf kurz nach Wiederanpfiff auch gut zurück auf den Rasen kehrte. Mit dem Gegentor zum 0:2 habe seine Mannschaft das Spiel "fast hergeschenkt".

Dennoch sah er noch Chancen zum Anschluss. "Ich glaube, wenn wir das 1:2 gemacht hätten, hatte ich schon noch die Überzeugung und ich habe auch die Überzeugung bei den Jungs gesehen, dass sie in dieses Spiel zurückkommen können."

Am Ende gibt er allerdings zu, dass die Vielzahl an Fehlern eine Aufholjagd letztendlich unmöglich gemacht haben. So nahm das Spiel seinen Lauf und endete deutlich mit 0:4.

Durch die Pleite rutscht die Reserve des BVB auf Platz elf in der Tabelle ab. Mit neun Punkten Rückstand auf Platz drei und acht Zählern Vorsprung auf Rang 17 befindet man sich im tiefen Mittelfeld der 3. Liga.

Nächste Woche geht es erneut Zuhause gegen den achtplatzierten Hansa Rostock. Mit einem Sieg würde Schwarzgelb an den Hanseaten vorbeiziehen.