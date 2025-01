Rot-Weiss Essen hat seinen ersten Winter-Zugang perfekt gemacht. Dominik Martinovic ist da. Ein ehemaliger RWE-Trainer kennt ihn gut. RS fragte nach.

Dominik Martinovic ist ab sofort ein Rot-Weisser. Der 27-jährige Mittelstürmer soll mit seinen Toren dafür sorgen, dass Rot-Weiss Essen die 3. Liga hält.

Christian Neidhart, der RWE in diese Spielklasse führte und aktuell Trainer bei Kickers Offenbach ist, glaubt, dass Martinovic seinem Ex-Klub durchaus helfen kann.

"Er ist ein sehr schneller Konterspieler, der immer eine sehr gute Tiefe hat. 'Domme' ist ein angenehmer Typ. Er ist keiner, der stänkert oder Unsinn redet. Da hat Essen auf jeden Fall einen guten Fußballer und Charakter verpflichtet", erzählt Neidhart gegenüber RevierSport.

Der 56-jährige Neidhart war in der Saison 2022/2023 Trainer von Waldhof Mannheim. In dieser Zeit war Martinovic Neidharts Spieler. Und: Das war auch die letzte gute Saison von Martinovic. Denn nach Mannheim lief es für den aktuellen RWE-Profi nicht mehr gut. 20 Spiele und ein Tor für Elversberg sowie elf Einsätze und ein Treffer für Slaven Belupo.

Aber in der Serie 22/23 spielte Martinovic stark auf. Für Mannheim bestritt der Deutsch-Kroate unter Neidhart 38 Pflichtspiele, traf zwölfmal ins Schwarze und legte vier weitere Treffer auf.

Neidhart erinnert sich gerne an seinen ehemaligen Schützling und hat auch für den aktuellen RWE-Coach Uwe Koschinat einen Tipp. "Dominik Martinovic braucht auch viel Zuspruch, er benötigt das Vertrauen vom Trainer. Auch wenn er in der Vorwoche nicht so gut war, muss er das Vertrauen spüren. Dann kann er dieses auch eine Woche später zurückzahlen. Ich wünsche 'Domme' bei RWE auf jeden Fall alles Gute."

Mit den Kickers aus Offenbach spielt Neidhart noch um den Aufstieg in die 3. Liga. Sechs Punkte müssen die Hessen auf die TSG Hoffenheim II aufholen. Die U23-Mannschaft der Kraichgauer wird bekanntlich von Vincent Wagner geführt - ebenfalls ein ehemaliger Trainer von Rot-Weiss Essen (U19).

"Wir wollen natürlich alles dafür tun, dass wir am Ende oben sind. U23-Mannschaften bekommen zum Ende der Saison oft Probleme. So war es im Fall von Hoffenheim auch in der letzten Spielzeit. Wenn dies wieder eintrifft, dann müssen wir aber voll da sein", sagt Neidhart.