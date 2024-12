Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund konnte Aufstiegsaspirant SV Wehen Wiesbaden einen Punkt abtrotzen.

Nach dem 3:1-Sieg gegen Viktoria Köln musste sich der SV Wehen Wiesbaden trotz doppelter Führung mit einem 2:2 bei der U23 von Borussia Dortmund zufriedengeben – trotz Unterzahl. Im Aufstiegsrennen bleibt Wiesbaden als 6. natürlich weiterhin. Dortmund belegt Tabellenplatz 10.

Jan Zimmermann, Trainer der Dortmunder Reserve, meinte bei "Magenta Sport": "Vor dem Spiel hätte ich das Unentschieden unterschrieben, so wie unsere Trainingswoche gelaufen ist. Bei elf gegen zehn muss man auch ehrlich sagen, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass wir nicht so richtig sattelfest sind. Es war vorher ein-, zweimal schon ein bisschen brenzlig. Klare Torchancen hatten wir auch nicht viele herausgespielt. Ansonsten ist das Wehen dafür bekannt, clever verteidigen zu können. Da muss man sagen, das 2:1 kam nicht so aus heiterem Himmel. Aber dass wir dann noch zurückkommen und das 2:2 machen, freut mich extrem für die Jungs."

Zur Verletzung von Stürmer Michael Eberwein sagte Zimmermann: "Sein Auge sah wirklich blöd aus. Ich hoffe, dass das nur so ein bisschen Blut war, das da reingelaufen ist. Ich bin kein Arzt, aber unser Arzt hat ihn relativ schnell ins Krankenhaus geschickt. Ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist. Gehen wir davon aus, dass wir das gut hinbekommen. Aber ich habe gerade gar kein Gefühl." Nils Döring, Wiesbadens Coach, bilanzierte: "Die Enttäuschung ist, wenn man 70 Minuten in Unterzahl spielt und kurz vor dem Sieg war, groß. Aber der Stolz überwiegt eindeutig, weil meine Mannschaft 70 Minuten dermaßen gefightet, gekämpft, sich gepusht hat, das war sensationell." Die Statistik zum Spiel

Dortmund II: Lotka - Wätjen (83. Butler), Roggow, Lelle, Mogultay (83. Elongo-Yombo) - Foti, Krevsun, Eberwein (21. Paschke) - Campbell (73. Drakas), Paulina, Hettwer

Wehen Wiesbaden: Stritzel - Carstens, Jacobsen, Luckeneder - Goppel (67. Nink), Gözüsirin (67. Johansson), Kiomourtzoglou (82. Fechner), Greilinger - Bätzner, Kaya (82. Taffertshofer) - Flotho (27. Mockenhaupt)

Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede)

Tore: 0:1 Kiomourtzoglou (8.), 1:1 Paulina (16.), 1:2 Kaya (72.), 2:2 Foti (90.) Gelbe Karten: Wätjen - Goppel

Rote Karte: Jacobsen nach einer Notbremse (21.)

Zuschauer: 1038